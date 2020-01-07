2020 Hac Kurası ne zaman çekilecek, hac kurası sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 hac kurası kesin kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılıyor? Tüm detaylar...

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı. Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak. İşte 2020 Hac kurası hakkındaki tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada hac organizasyonları kapsamında sıra, salt kura ya da katsayılı kura sisteminin uygulandığını söyledi. Türkiye'de önceden başvuru sayısı az olduğu için kayıt yaptıran herkesin hacca gidebildiğini belirten Bircan, bu sayının artması ve kontenjan sınırı nedeniyle kurada adaletin sağlanması için 2009'da katsayılı kura sistemine geçildiğini hatırlattı.
Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca her ülkeye güncel nüfusunun binde biri oranında hac kontenjanı verildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Örneğin sıra sisteminin uygulandığı Malezya ve Endonezya'da bir vatandaş hacca gitmek için hac idare merkezine başvurduğunda, kendilerine 'Şu yılda hacca gideceksin.' diye bir sıra veriliyor. Malezya'da 2017'de bir vatandaş başvuruyor ve kendisine verilen sıra 2115 yılı. Yani 98 yıl sonraya sıra veriliyor. İkinci sistem salt kura sistemi, bu da Nijerya'da uygulanıyor. Vatandaş hangi yılda başvurmuş olursa olsun 2,5 milyon insanla kuraya giriyor. Salt kura, herkes eşit. Bu da bir yöntem."
Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Belçika'da katsayılı kura sisteminin uygulandığını anlatan Bircan, kuranın, vatandaşların konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllara göre hesaplanan katsayı ve oranlar esas alınarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bircan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir vatandaş 2010'da kaydolmuşsa 2020'ye geldiğinde 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121'dir. İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor. Eğer bir vatandaşımız 2020'de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için katsayısı 1'dir. Vatandaşımız 2010'da bekarken kaydolmuş ama 2017'de evlendiğinde eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010'dan 2020'ye bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017'de kaydolan eşi 4 yıl beklediği için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2'ye bölünmesi sonucu çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor."
Hac kurasında çıkan ancak sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarla ilgili de Bircan, şu bilgileri verdi:
"2020'de kesin kayıt hakkı kazanan bir vatandaş sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu alması lazım. Bizim onu heyet raporuna istinaden 2021'e erteleme şansımız var. Bir vatandaşımız 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip ancak gitmek istemediği takdirde, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla girecek. İki kez üst üste gitmekten vazgeçip gidemezse katsayıları sıfırlanıyor."
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor.
Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.
Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.
Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.
1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.
2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00'den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.
3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.
4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00'dan itibaren;
a- www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.
b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac Kesin Kayıt Belgesi" linkinden de alabileceklerdir.
c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum