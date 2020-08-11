2020 Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere Halkbank geçtiğimiz 8 Ağustos'ta sınav yapmıştı. Sınavın 12 Ağustos'a kadar açıklanacağı biliniyordu. Halkbank personel alımı sınavına giren vatandaşlar, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki Halkbank sınav sonuçları açıklanıyor mu?
Geçtiğimiz 8 Ağustos tarihinde personel alım sınavı yapan Halkbank henüz sınav sonuçlarını açıklamadı. 12 Ağustos tarihine kadar açıklanması beklenen sınav için vatandaşlar internet üzerinden "Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı" araştırması yapmaya başladı. 8 Ağustos'ta yapılan Halkbank personel alım sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da yapılmış ve sınava binlerce kişi girmişti.
Halkbank sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bilgi vermese de yazılı sınav sonuçlarına itirazların 12 Ağustos'a kadar yapılacağı biliniyor. Bu sebepten Haklbank'ın yaptığı personel alımı sınavının 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabiliyor. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz için çok az zaman kaldı.
8 Ağustos tarihinde Halkbank'ın personel alımı için sınava giren adaylamrın merak ettiği bir diğer konu da, Halkbank sınav sonucunun nedereden öğrenileceği sorusu oldu. Halkbank'ın yaptığı yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Sınava giren adaylar yazılı sınav sonuçlarına itirazlarını https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde yapabilecekler.
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