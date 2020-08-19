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2020 İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı verilecek mi? İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

İl dışı yer değiştirme hakkını kullanan öğretmenler, bu hakkını iptal etmek istediğinde nasıl bir yol izleyeceğini ararken, Bakanlığın henüz konuyla ilgili iptal hakkı vermediğine ulaştı. Peki öğretmenlere dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?

2020 İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı verilecek mi? İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?

Şu an öğretmenlerin gündeminde eş durumundan yer değiştirme tayini ve mazeretli tayin durumu yer alıyor. İl dışı yer değiştirme hakkını kullanan öğretmenler, bu hakkını iptal etmek istediğinde nasıl bir yol izleyeceğini araştırmaya başladı. Bakanlığın henüz konuyla ilgili iptal hakkı vermediğine ulaşan öğretmenler, il dışı yer değiştirmede iptal hakkı verilecek mi merak ediyor.

2020 İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı verilecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın il dışı yer değiştirme için iptal hakkı vermesi bu yıl da bu yönde karar vermeleri için beklenti oluşturmuştu. Pandemi sürecinde il dışı yer değiştirme kararı alan ve daha sonra bu kararından vazgeçen öğretmenler, il dışı yer değiştirme iptal hakkı ne zaman verileceğini konuşmaya başladı. Konuyla ilgili dilekçe veren öğretmenler bakanlıktan acil dönüş bekliyor. Özür grubu atamalarının yapılmasından sonra ortamın biraz daha karışacağını belirten uzmanlar, öğretmenlerden konuyla ilgili biraz beklemelerini öneriyor.
Bakanlıktan konuyla ilgili cevap geldiği takdirde mynethaber'de yer vereceğiz.

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