2020 İOKBS Bursluluk Sınavı sorular hangi konulardan çıkacak?

Pandemi sebebiyle ertelenen bursluluk sınavı yine ertelenecek mi?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan İOKBS bursluluk sınavının tarihi yaklaşıyor. 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman? 2020 İOKBS bursluluk sınavında kaç soru çıkacak ve kaç dakika zaman verilecek? Hangi dersten kaç soru çıkacak? Bursluluk sınavında soru dağılımı nasıl olacak? Tüm bunların cevabı haberimizde…

2020 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?



2020 İOKBS Bursluluk sınavı tarihleri yaklaştıkça sınava girecek 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerini heyecan sarmaya başladı. Her yıl MEB tarafından okullar açılmadan önce yapılan İOKBS bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

2020 İOKBS Bursluluk sınavı ertelenecek mi?



MEB’den yapılan açıklamayla birlikte 6 Haziran Cumartesi günü yapılması beklenen 2020 İOKBS sınavı pandemiden dolayı 5 Eylül’e ertelenmişti. 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için hala aynı tarih geçerliliğini koruyor. Tarihin tekrar ertelenmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB’den 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavının tekrar ertelenmesi durumunda haber sitemizden güncel 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı haberlerine ulaşabilirsiniz.