2020 İOKBS Bursluluk Sınavı sorular hangi konulardan çıkacak?

Pandemi sebebiyle ertelenen bursluluk sınavı yine ertelenecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan İOKBS bursluluk sınavının tarihi yaklaşıyor. 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ne zaman? 2020 İOKBS bursluluk sınavında kaç soru çıkacak ve kaç dakika zaman verilecek? Hangi dersten kaç soru çıkacak? Bursluluk sınavında soru dağılımı nasıl olacak? Tüm bunların cevabı haberimizde…
2020 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
2020 İOKBS Bursluluk sınavı tarihleri yaklaştıkça sınava girecek 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerini heyecan sarmaya başladı. Her yıl MEB tarafından okullar açılmadan önce yapılan İOKBS bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
2020 İOKBS Bursluluk sınavı ertelenecek mi?
MEB’den yapılan açıklamayla birlikte 6 Haziran Cumartesi günü yapılması beklenen 2020 İOKBS sınavı pandemiden dolayı 5 Eylül’e ertelenmişti. 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için hala aynı tarih geçerliliğini koruyor. Tarihin tekrar ertelenmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB’den 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavının tekrar ertelenmesi durumunda haber sitemizden güncel 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı haberlerine ulaşabilirsiniz.
2020 İOKBS Bursluluk Sınavı kaç dakika sürecek?
Ortaöğretim ve İlköğretim öğrencilerinin hazırlandığı bursluluk sınavında soru sayısı değişmeyecek yine 100 soru sorulacak. Sınavlar test yöntemi ile yapılacak ve toplam 100 soru için 120 dakika süre verilecek.
2020 İOKBS Bursluluk Sınavı’nda soru dağılımı nasıl olacak, hangi dersten kaç soru çıkacak?
Bu yıl bursluluk sınavına girecek öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de hangi dersten kaç soru çıkacağı… İlköğretim öğrencileri yani 5, 6, 7 sınıflar için;
Türkçe 25, Matematik 25, Fen Bilimleri 25 ve Sosyal Bilgiler dersinden ise toplam 25 tane soru çıkacak.
Bursluluk sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorumlu olmayan öğrenciler;
5, 6, 7. Sınıftaki öğrencilere bu dersten soru sorulmayacak ve 8 tane Sosyal Bilgiler dersinden soru sorulacak. Hazırlık sınıfı (8. sınıf) ve 9, 10 ,11 sınıftan öğrenimine devam eden öğrencilere ise sınıf seviyesi fark etmeksizin Sosyal Bilgiler dersinden aynı sorular sorulacak.
2020 İOKBS sınav konuları neler? Bursluluk sınav soruları hangi konulardan çıkacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle öğrencilerin sınavlarda yüz yüze eğitimde gördükleri konulardan sorumlu olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda İOKBS sınav konularına belirten Bakan Selçuk” Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."dedi.
2020 İOKBS başvuruları ne zaman?
İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen sınava başvurmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İşte gerekli kriterler: Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak Sınıf tekrarı yapmamış olmak Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması...
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