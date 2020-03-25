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2020 İSG ne zaman? İş Güvenliği Sınavı hangi tarihe ertelendi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de İSG yani İş Güvenliği Sınavı Sınav. Peki İSG ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

2020 İSG ne zaman? İş Güvenliği Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de İSG yani İş Güvenliği Sınavı Sınav... Peki İSG ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

İSG NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 İSG /1 sınavı 29 Ağustos Pazar günü yapılacak.

İSG BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

İSG SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İş Güvenliği Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

İSG SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

2019 İSG 2. Dönem Sınavında adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak ve her testte 50 soru yer alacak. Sınav 75 dakika sürecek.

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