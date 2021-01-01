Bu liste belirli bir sıra değildir, ancak piyasayı terk eden birçok otomobilden en dikkat çekenleri sizeler için derledik. 2020 itibariyle üretimi duran 8 otomobil hangisi?

1. MERCEDES-AMG GT R

Birkaç gün önce üretimini tamamladığını teyit eden AMG GT R, piyasadaki en iyi spor arabalardan biriydi. Gürültülü 4.0 litrelik çift turbolu V8 ile, sınıfının en iyi modellerindendi. Ancak aynı zamanda pist odaklı süspansiyonuna katlanmaya istekliyseniz model sizin için biçilmiş kaftan oluyordu. Model 2021 yılı itibariyle üretimden kalktı.

2. CHEVROLET IMPALA

Bu listedeki en heyecan verici otomobil kesinlikle olmasa da, Chevy Impala şüphesiz en uzun geçmişe sahip bir model. 62 yıl öncesine uzanan ve üretime sadece iki kez ara veren bir model. 1985 ile 1994 ve 1996 ile 2000 arasında üretime ara veren model, yolunan iki durumda da devam etti. Büyük sedan, Impala, sürekli büyüyen crossover ve SUV çılgınlığının kurbanı oldu ve üretimi durdu.

3. FORD MUSTANG SHELBY GT350 / GT350R

Görkemli tasarım, V8 ve harika bir kullanıma rağmen, GT350 ve GT350R, yaklaşan Mach 1'e yer açmak için durduruluyor.