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2020 itibariyle üretimi duran 8 otomobil hangisi?

01.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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2020 itibariyle üretimi duran 8 otomobil hangisi?

Bu yıl ABD pazarından çıkan bir dizi otomobil, yılın sonu itibariyle üretimden kalkıyor. Önümüzdeki 12 ay içinde dört gözle bekleyeceğimiz çok sayıda yeni araç var, ancak yine de şu soru akıllardan çıkmıyor. 2020 itibariyle üretimi duran 8 otomobil hangisi?

Bu liste belirli bir sıra değildir, ancak piyasayı terk eden birçok otomobilden en dikkat çekenleri sizeler için derledik. 2020 itibariyle üretimi duran 8 otomobil hangisi?

Mercedes-AMG-GT-Ra

1. MERCEDES-AMG GT R

Birkaç gün önce üretimini tamamladığını teyit eden AMG GT R, piyasadaki en iyi spor arabalardan biriydi. Gürültülü 4.0 litrelik çift turbolu V8 ile, sınıfının en iyi modellerindendi. Ancak aynı zamanda pist odaklı süspansiyonuna katlanmaya istekliyseniz model sizin için biçilmiş kaftan oluyordu. Model 2021 yılı itibariyle üretimden kalktı.

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2. CHEVROLET IMPALA

Bu listedeki en heyecan verici otomobil kesinlikle olmasa da, Chevy Impala şüphesiz en uzun geçmişe sahip bir model. 62 yıl öncesine uzanan ve üretime sadece iki kez ara veren bir model. 1985 ile 1994 ve 1996 ile 2000 arasında üretime ara veren model, yolunan iki durumda da devam etti. Büyük sedan, Impala, sürekli büyüyen crossover ve SUV çılgınlığının kurbanı oldu ve üretimi durdu.

2020-ford-mustang-shelby-gt350-

3. FORD MUSTANG SHELBY GT350 / GT350R

Görkemli tasarım, V8 ve harika bir kullanıma rağmen, GT350 ve GT350R, yaklaşan Mach 1'e yer açmak için durduruluyor.

Alfa-Romeo-4C-Spider

4. ALFA ROMEO 4C SPIDER

4C Coupe'nin 2018'de üretimden kaldırılmasıyla, marka üstü açılabilir model içinde aynı kararı verdi. 4C, Lotus'un kurucusu Colin Chapman'ın "basitleştirin, sonra hafifliği ekleyin" felsefesinde her zaman mükemmelleşti ve Lotus olmasa da 4C Spider, hidrolik direksiyonu bile içermeyecek kadar ileri giderek bu felsefeyi kesinlikle somutlaştırıyor. Otomobil, 1.7 litrelik turbo şarjlı motorun dört silindirinden sadece 237 hp üretti. Ancak model 2021 yılında durdurulacak.

Alpina-BMW-i8

5. BMW i8

Fütürist tarzıyla i8, yalnızca diğer BMW modellerinden değil, yoldaki diğer birçok otomobilden de öne çıktı. Eşsiz görünümünü ve topladıkları tüm ilgiyi özleyecek olsak da, istenilen satış başarısını sağlayamadığı için üretimi durduruluyor.

2020-honda-civic-si-coupe

6. HONDA CIVIC COUPE

Sedan ve hatchback kalırken, Civic'in coupe versiyonu gelecek nesil için olmayacak. Ucuz, eğlenceli performans otomobili dünyasının bir parçası olan Civic coupe ve onun Si varyantı birçok kişinin hatırasında sevgiyle kalıyor. İlk otomobil olacak kadar ucuz ve dördüncü olacak kadar eğlenceli olan Civic coupe'nin cazibesi akıllarda her zaman kalacak.

2016-Lexus-GS

7. LEXUS GS

Lexus GS çok heyecan verici olmasa da, yapmak için tasarlandığı konuda çok iyi bir iş çıkardı. Amacı konforlu, geniş lüks bir araba olmak. Bununla birlikte, gerçekten özleyeceğimiz şey, GS'nin performans versiyonu olan GS F'dir.

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8. HONDA FIT

Honda Fit aslında oldukça küçük bir otomobildi. Boyutuna göre çok pratik ve ferah olan Fit, insanları, hatta sahiplerini bile, küçük hatchback'in içine neyin sığabileceği konusunda şaşırttı. Buna ek olarak, sık sık konuşulmasa da, aslında küçük bir arabaydı. O’da 2021 yılına devam edemeyecek modeller arasında yerini aldı.

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