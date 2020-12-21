2020 kışı ve çifte gezegen buluşması Google'a doodle oldu!

Google 2020 kışı ve çifte gezegen buluşması ile karşımıza çıktı. Arama motoru devi, Google ana sayfasını bu kez 2020 kışı ve çifte gezegen buluşması ile süsledi. Daha önce birçok önemli olayı ana sayfasına taşıyan ve doodle haline getiren Google, şimdi ise 21 Aralık 2020'nin önemini bir kez daha dile getirerek Jüpiter ile Satürn'ün büyük kavuşmasını es geçmedi. Peki 2020 kışı ve çifte gezegen doodle'ı bize neler anlatıyor?

21 ARALIK KIŞ DÖNÜMÜ

21 Aralık kış dönümü olarak kabul ediliyor. Yani buna kışın ilk günü de diyebiliriz. Bu tarihte yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kuzey Yarımküre'de işler böyleyken, Güney Yarımküre'de ise daha farklı. Zira Güney Yarımküre'de yılın en uzun günü yaşanıyor ve bu, yazın başlangıcı olarak biliniyor.

JÜPİTER VE SATÜRN BULUŞMASI

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık 2020 gecesi görsel bir şölen sunacak. İki gezegen, birbirlerine çok yakın bir konuma gelecek. Bir nevi iki gezegen birbirine kavuşacak. Bu olayın önemi ise çok büyük. Zira buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmesine rağmen, Jüpiter ve Satürn en son 1226'da birbirine bu denli yakınlaştı. Yani bu gece şahit olacağımız şey, yaklaşık 800 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek. Kısacası bu gece gözünüz güneybatı ufkunda olsun.

