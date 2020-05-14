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2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM duyurdu

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı belli oldu. Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS başvuru tarihlerini açıkladı.

2020 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM duyurdu

KPSS başvuru tarihleriyle ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığının web sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden yapılan açıklamada, "2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül’de yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020-13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 12.09.2020’de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020 - 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak" denildi.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans ve ortaöğretim için belirlenen tarihler ise şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken, başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23.59 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020’de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23.59 tarihleri arasında alınacak."

ÖSYM Başkanlığı, geç başvuru tarihlerini de açıkladı.

Buna göre 2002-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün, 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geç başvuru tarihi 22-23 Temmuz saat 23.59’a kadar olarak bildirilirken, 2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül saat 23.59 ve 2020-KPSS Ortaöğretim için de 8-9 Ekim saat 23.59 olacak.

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