2020 KPSS başvuruları saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvurusu nereye yapılacak, ücreti nedir?

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu bugün bitiyor. Devlet kadrolarında memur olmak için KPSS sınavına girecek adaylar için bugün son başvuru günü! KPSS başvuru işlemlerinin ve araştırmalarının çok yoğun olduğu bugün, KPSS başvurusu saat kaça kadar yapılır soruları ÖSYM merkezlerine gelen ve en çok sorulan sorular oldu. Peki 2020 KPSS sınavına başvuru işlemleri nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılır? İşte 2020 KPSS lisans ekranı ve başvuru detayları…
30 Haziran tarihinde başlayarak binlerce kişinin başvuru yaptığı 2020 KPSS sınavının son başvuru tarihi 13 Temmuz yani bugün mesai saatinde bitecek.
Devlet kadrosunda açık bulunan pozisyonlara atanmak için; Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adayların başvurusu son güne kadar doğru bir şekilde yapıldıysa geçerli sayılacak. KPSS başvuru tarihleri henüz bitmeden adaylardan işlemlerinin hızlı yapılması bekleniyor.
KPSS başvurusunun gerçekleşmesi için adayların sınav ücretini ödedikten hemen sonra başvuru işlemi yapılabiliyor. Peki KPSS sınavı için nereye nasıl başvuru yapılacak? KPSS sınav başvuru süresi ve saati en son kaçta bitecek?
İşte, son gününde KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..
2020 KPSS başvurusunu son güne bırakan adaylar, KPSS başvuru saatinin saat kaçta biteceğini merak ediyor. Bugün mesai saatine kadar başvuru işlemleri için ödeme yapılacak ve başvuru işlemleri gerçekleşebilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını merak eden kamu memur adaylarına, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihleri arasında açıklanacağını belirtelim.
• KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
• KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
• ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
(Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)
Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.
• Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
•
• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
• Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
2020 KPSS lisans başvuruları için adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılacak. ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleşecek.
Başvuru için sisteme giriş yapmanız yeterli olmayacak, mutlaka KPSS 2020 lisans sınav ücretini 13 Temmuz tarihine kadar yatırmış olmanız gerekir. Aksi halde ÖSYM, KPSS başvurunuzu onaylamayacak. Yapmış olduğunuz başvuru ve işlemler ÖSYM tarafından geçersiz kabul edilecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde fotoğrafınızın geçersiz olması ya da eğitim bilgilerinizde eksikliklerin olması başvurunuzu engellemeyecek. Bu durumlarda ÖSYM merkezlerinden başvuru yapmanız gerekecek.
KPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
Bugün yayımlanacak KPSS başvuru kılavuzu içerisinde, KPSS lisans ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da bilgisi de olacak. 2019 yılında yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
2020 KPSS ne zaman yapılacak?
• 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
• 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
• 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
• 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
• 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
• 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
• 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
• 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
Okuyucu Yorumları 0 yorum