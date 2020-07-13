2020 KPSS başvuruları saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvurusu nereye yapılacak, ücreti nedir?

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu bugün bitiyor. Devlet kadrolarında memur olmak için KPSS sınavına girecek adaylar için bugün son başvuru günü! KPSS başvuru işlemlerinin ve araştırmalarının çok yoğun olduğu bugün, KPSS başvurusu saat kaça kadar yapılır soruları ÖSYM merkezlerine gelen ve en çok sorulan sorular oldu. Peki 2020 KPSS sınavına başvuru işlemleri nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılır? İşte 2020 KPSS lisans ekranı ve başvuru detayları…

13 Temmuz Pazartesi 2020 KPSS başvuruları saat kaçta bitecek?

30 Haziran tarihinde başlayarak binlerce kişinin başvuru yaptığı 2020 KPSS sınavının son başvuru tarihi 13 Temmuz yani bugün mesai saatinde bitecek.

Devlet kadrosunda açık bulunan pozisyonlara atanmak için; Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adayların başvurusu son güne kadar doğru bir şekilde yapıldıysa geçerli sayılacak. KPSS başvuru tarihleri henüz bitmeden adaylardan işlemlerinin hızlı yapılması bekleniyor.

2020 KPSS başvurusu için önce ödeme mi yapılması gerekiyor?

KPSS başvurusunun gerçekleşmesi için adayların sınav ücretini ödedikten hemen sonra başvuru işlemi yapılabiliyor. Peki KPSS sınavı için nereye nasıl başvuru yapılacak? KPSS sınav başvuru süresi ve saati en son kaçta bitecek?