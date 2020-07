2020 KPSS başvuruları saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvurusu nereye yapılacak, ücreti nedir?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını merak eden kamu memur adaylarına, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül ve 22 Ekim 2020 tarihleri arasında açıklanacağını belirtelim.

2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

• KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

• KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

• ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

(Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS sınav başvuruları hangi bankalara yatırılacak?

• Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

• Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.