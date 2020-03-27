2020 KPSS ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de KPSS başlığı altındaki tüm sınavlar yani KPSS önlisans, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri; KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT ve KPSS DHBT.... Peki KPSS ne zaman? İşte yeni tarihler ve sınavlarla ilgili detaylar...
SYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 KPSS sınavlarının yeni tarihleri şu şekilde:
Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.
Kamu Personel Seçme Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.
Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.