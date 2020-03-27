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2020 KPSS ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı hangi tarihe ertelendi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavı Sınav. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir? İşte KPSS önlisans, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri; KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT, KPSS DHBT sınavlarının yeni tarihleri...

2020 KPSS ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de KPSS başlığı altındaki tüm sınavlar yani KPSS önlisans, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri; KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT ve KPSS DHBT.... Peki KPSS ne zaman? İşte yeni tarihler ve sınavlarla ilgili detaylar...

KPSS NE ZAMAN?

SYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 KPSS sınavlarının yeni tarihleri şu şekilde:

  • 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020 Pazar günü
  • 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020 Cumartesi Günü
  • 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020 Pazar Günü
  • 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 Pazar günü
  • 2020-KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 Pazar Günü
  • 2020-KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 Pazar Günü
  • 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 Pazar Günü

KPSS BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

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