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2020 KPSS ne zaman? KPSS tarihi değişecek mi? ÖSYM Başkanı açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.05.2020 07:29 | Son Güncelleme

'KPSS tarihi değişecek mi?' sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS tarihinde bir değişiklik yapılmayacağı açıkladı.

2020 KPSS ne zaman? KPSS tarihi değişecek mi? ÖSYM Başkanı açıkladı

YKS ve LGS tarihlerindeki değişiklikler sonrası herkes KPSS tarhinin de değişip değişmeyeceğini merak ediyordu. Sınava hazırlananlar "KPSS ne zaman? KPSS tarihi değişecek mi, değişti mi?" sorularına yanıt ararken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi.

KPSS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Habertürk Gazetesindeki köşesinde "ÖSYM Başkanı Aygün'e merak edilenleri sordum" başlıklı yazısında Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ÖSYM Başkanı'yla görüştüğünü ve kendisine KPSS tarihinin değişmeyeceğini söylediğini yazdı.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminde daha öncesinde değişiklik yapılmıştı.

İlan edilen takvime göre KPSS sınav tarihleri şöyle;

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020


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