2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri! KPSS sınavı ne zaman, KPSS önlisans ve orta öğretim başvuruları başladı mı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının bitmesiyle birlikte, ortaöğretim ve önlisanstan mezun olan adayları heyecan sardı. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına başvurmak için gün sayan memur adayları, sınav başburu tarihleri ile birlikte 2020 KPSS önlisasn ve ortaoğretim sınavının ne zaman yapılacağını da merak etmeye başladı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihleri duyuruldu. İşte KPSS lise ve önlisans başvuru tarihleri...

2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri!

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. İşte 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim tarihleri...

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.