2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri! KPSS sınavı ne zaman, KPSS önlisans ve orta öğretim başvuruları başladı mı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının bitmesiyle birlikte, ortaöğretim ve önlisanstan mezun olan adayları heyecan sardı. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına başvurmak için gün sayan memur adayları, sınav başburu tarihleri ile birlikte 2020 KPSS önlisasn ve ortaoğretim sınavının ne zaman yapılacağını da merak etmeye başladı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihleri duyuruldu. İşte KPSS lise ve önlisans başvuru tarihleri...
Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. İşte 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim tarihleri...
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
2020 KPSS lisans sınavına dört yıllık üniversiteden mezun olanların yanı sıra, mezun olacak adaylar da katılabilecek. Eğer yüksek lisans ve doktorasını yapmış adaylar da başvuruda bulunacaksa, bu adaylar alan sınavlarına girerken, lisans diplomasını aldıkları bölümün alan sınavına katılacaklardır.
Sınav geçerlilik süresi iki yıl olduğu için iki yıl içinde lisans diplomasını alacak olan adayların da sınava katılması gerekir. Eğer iki yıl içinde mezun durumu olmazsa, adayın KPSS sonucuna dair elde ettikleri hiçbir haktan yararlanamazlar.
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına katılacakların merak ettiği bir diğer konu da 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav ücretleri ne kadar olacağı sorusunun cevabı. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat aşağıda bulunan KPSS lisans sınav ücretlerine yakın bir ücret olması bekleniyor.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
olarak belirlenmişti.
KPSS ortaöğretim ve önlisans 2020 KPSS başvuruları adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacak.
KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurularınızın tamamlanması için mutlaka belirlenen sınav ücretini yatırmanız gerekecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak başvuru için yeterli bir işlem değildir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır
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