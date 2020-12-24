HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

2020 KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

24.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020 KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre memur olmak isteyen adaylar kaç puanlar hangi bölüme gidilir araştırmasına başladı. 2020 KPSS Ortaöğretim puanı 50 - 60 - 70 arası puanla memur alan kurumlar hangisi merak edilirken, zabıta, KYK, icra, infaz koruma memuru ve mübaşir alım puanları inceleniyor. İşte KPSS Ortaöğretim puanına göre alım yapılan kurumlar ve meslekler...

Son dakika KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan yerler araştırılıyor... 2020 KPSS Ortaöğretim puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen lise mezunu memur adaylarının, 2020 KPSS Ortaöğretim'den 50 - 60 - 70 alınca memur olunur mu sorusu ve detayları haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM'DEN 50- 60-70 PUAN ALINCA MEMUR OLUNUR MU?

2020 KPSS Ortaöğretim'den 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan meslekler listesi...

ZABIT KATİBİ ALIMLARI 2020

Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kodrosu olmuştu. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMLARI 2020

İnfaz Koruma memuru alımlarını da Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Adalet Bakanlığı her yıl İKM alımları yaparak bünyesine binlerce yeni memur almaktadır. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre infaz koruma memuru olunur mu araştıran vatandaşlara başvuru için, en az lise mezunu olanların KPSS'den en az 70 puanla başvuru yapabileceklerini belirtelim.

MÜBAŞİR ALIMLARI 2020

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımlardan birisi de mübaşir alımları. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre mübaşir olunur mu araştıran vatandaşlara, KPSS Ortaöğretim'den alınan 70 puanla başvuru yapılacağını belirtelim. Mübaşir alımında zabıt katibi ve İKM alımında olduğu gibi klayve ya da boy şartı aranmaz.

İCRA KATİBİ ALIMLARI 2020

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı açık kadrolarda da İcra Katibi kadrosu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı en son 2019'de 1099 icra katibi memuru alımı yaptıktan sonra tekrar alım yapmadı. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre icra katibi olunur mu araştıran vatandaşlara, taban puanların en son 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan ile alındığını belirtelim.

KREDİ YURTLAR KURUMU MEMUR ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ön Lisans puanına göre KYK memuru olunur mu araştıran, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda memur olmak isteyen adaylara 2020 KYK memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınması gerekir. Ortaöğretim sonucuna göre KYK'ya memur alımı yapılmamaktadır.

BEKÇİ ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ortaöğretim puanına göremahalle/çarşı bekçisi olunur mu araştıran vatandaşlara bekçi alımlarının KPSS Ortaöğretim puanından 70 alınması ile yapılırken bazen de KPSS puanı olmadan da alım yapıldığını belirtelim.

ZABITA MEMURU ALIMLARI 2020

2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınmalıdır.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!
KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?
2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM KPSS ortaöğretim sorgulama ekranı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklanıyor!

MSB sınav sonuçları 2020 açıklandı... MSB 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları öğrenme ekranı! MSB personel alımı 2021 başlıyor!

1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!

AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi sınav sonuçları açıklanma tarihi!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM duyurdu! 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.