2020 KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler... Zabıt katibi, mübaşir, KYK, icra, infaz koruma memuru ve zabıta alım puanları!

Son dakika KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan yerler araştırılıyor... 2020 KPSS Ortaöğretim puanının açıklanması ile birlikte memur adayları hangi bölümden kaç puanla memur alımı yapılıyor araştırmasına başlamıştı.2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan kurumlar internet üzerinde inceleniyor. KYK, icra, infaz koruma memuru ya da zabıt katibi, mübaşir, zabıta memuru olmak isteyen memur adayları bu mesleklere alım yapılırken, kaç puanla alımlar başlıyor sorusu gündem oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen lise mezunu memur adaylarının, 2020 KPSS Ortaöğretim'den 50 - 60 - 70 alınca memur olunur mu sorusu ve detayları haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM'DEN 50- 60-70 PUAN ALINCA MEMUR OLUNUR MU?

2020 KPSS Ortaöğretim'den 60 puan alanlar memur olabilir mi merak eden memur adayları, en az hangi puanla memur alınır, en az kaç puanla memur olunur araştırması yapıyor. İşte 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre memur alan meslekler listesi...

ZABIT KATİBİ ALIMLARI 2020

Zabıt katibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından alınmaktadır. En son zabıt katibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak yapılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt katibi kodrosu olmuştu. 2020 KPSS Ortaöğretim puanına göre zabıt katibi olunur mu araştıran vatandaşlara 2020 KPSS Ortaöğretim'den en az 70 puan alınması gerektiğini belirtelim.