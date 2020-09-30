2020 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS Ön Lisans son başvuru tarihi nedir?

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans önlisans ve ortaöğretim başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri ve detaylar..

2020 KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim geç başvuru tarihi nedir?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının geç başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim geç başvuru tarihleri ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyurusu ile açıklandı. ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..