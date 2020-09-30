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2020 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS Ön Lisans son başvuru tarihi nedir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Orta öğretimden ve önlisanstan bu yıl mezun olan ya da olacak adayların da katılacağı, KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman bitecek araştırılıyor. ÖSYM'den konu ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaparak KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihlerini duyurmuştu. 2020 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor?

2020 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS Ön Lisans son başvuru tarihi nedir?

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans önlisans ve ortaöğretim başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri ve detaylar..

2020 KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim geç başvuru tarihi nedir?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS önlisans ve lise düzeyi sınavlarının geç başvuru tarihleri açıklandı. Ağustos ayı itibari ile başlayan sınavlar Aralık ayına kadar yayılacak ve 27 Aralık'ta son bulacak. 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim geç başvuru tarihleri ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyurusu ile açıklandı. ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

2020 KPSS tarihleri ne zaman?

Bu yıl KPSS sınavlarının tarihleri Ağustos ayında başlayarak, beş ay sürecek ve Aralık'a kadar devam edecek. KPSS sınavlarının içinde; lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik, EKPSS, Din Hizmetleri Alan Bilgisi gibi bölümler bulunuyor. İşte 2020 KPSS sınavlarının tarihleri..

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

Kimler 2020 KPSS'ye başvuru yapabilir?

2020 KPSS lisans sınavına dört yıllık üniversiteden mezun olanların yanı sıra, mezun olacak adaylar da katılabilecek. Eğer yüksek lisans ve doktorasını yapmış adaylar da başvuruda bulunacaksa, bu adaylar alan sınavlarına girerken, lisans diplomasını aldıkları bölümün alan sınavına katılacaklardır.
Sınav geçerlilik süresi iki yıl olduğu için iki yıl içinde lisans diplomasını alacak olan adayların da sınava katılması gerekir. Eğer iki yıl içinde mezun durumu olmazsa, adayın KPSS sonucuna dair elde ettikleri hiçbir haktan yararlanamazlar.

KPSS Önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına katılacakların merak ettiği bir diğer konu da 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav ücretleri ne kadar olacağı sorusunun cevabı. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı fakat aşağıda bulunan KPSS lisans sınav ücretlerine yakın bir ücret olması bekleniyor.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim ve önlisans 2020 KPSS başvuruları adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacak.

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurularınızın tamamlanması için mutlaka belirlenen sınav ücretini yatırmanız gerekecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak başvuru için yeterli bir işlem değildir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

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