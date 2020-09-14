2020 KPSS soruları yayınlandı mı? KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı!

Bir süredir KPSS’ye katılan adaylar tarafından KPSS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu soruluyordu. Son olarak ÖSYM tarafından KPSS soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Merakla beklenen 2020 KPSS soruları yayınlandı mı sorusu da nihayet yanıt buldu. İşte KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI

12 Eylül ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşen 2020 KPSS lisans alan bilgisi sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Buna göre verilen bağlantıda kamu yönetimi, hukuk, işletme, muhasebe, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, istatistik ve iktisat testleri için temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları her bir test için %10 oranında bulunuyor.

KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları tamamına ulaşmak için adaylarıyla, 14 Eylül 2020 saat 14.30 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş ais.osym.gov.tr üzerinden giriş yapması gerekiyor. 2020 KPSS soru ve cevapları için tamamına erişim sağlamak isteyen adaylar 10 gün süre verildi.