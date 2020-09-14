2020 KPSS soruları yayınlandı mı? KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı!

Bir süredir KPSS’ye katılan adaylar tarafından KPSS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu soruluyordu. Son olarak ÖSYM tarafından KPSS soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Merakla beklenen 2020 KPSS soruları yayınlandı mı sorusu da nihayet yanıt buldu. İşte KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı!
12 Eylül ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşen 2020 KPSS lisans alan bilgisi sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Buna göre verilen bağlantıda kamu yönetimi, hukuk, işletme, muhasebe, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, istatistik ve iktisat testleri için temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları her bir test için %10 oranında bulunuyor.
KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları tamamına ulaşmak için adaylarıyla, 14 Eylül 2020 saat 14.30 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş ais.osym.gov.tr üzerinden giriş yapması gerekiyor. 2020 KPSS soru ve cevapları için tamamına erişim sağlamak isteyen adaylar 10 gün süre verildi.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları için 2020 KPSS lisans cevap anahtarı ve soruları da yayımlandı. 6 Eylül’de gerçekleşen oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10’larına verilen bağlantıdan ulaşılabilecek. Sınava katılmış olan adaylar, KPSS cevap anahtarı 2020 ve soru kitapçığı için soru ve cevapların tamamına 14 Eylül 2020 itibarıyla 14.30’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinde T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.
Böylece adayların KPSS lisans soruları ve cevap anahtarları ile ilgili akıllarındaki soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu. Şimdi KPSS’ye katılan adaylar, soruları inceleyip cevap anahtarlarından kontrol ederek doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplamaya başladı. KPSS lisans soruları ve cevaplarının tamamı 2020 yılı için yalnızca 10 gün süreyle erişime açık olacağından dolayı, adayların vakit kaybetmeden sisteme giriş yaparak bilgileri incelemeleri bekleniyor. KPSS soruları 2020 yılında da internet ortamında KPSS'ye katılan adaylar tarafından tartışılmaya ve araştırılmaya devam ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum