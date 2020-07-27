İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de, bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olmasıydı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağının olmadığı İstanbullular İETT metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 2020 Kurban Bayramı'nda otobüsler bedava mı? İETT metro, metrobüs, vapur ve tramvaylar ücretsiz mi? İşte Kurban Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun cevabı...

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki açıklamalarında resmi ve dini bayramlarda toplu taşımanın vatandaşlara ücretsiz olacağını aktarmıştı. Henüz Kurban Bayramı için bir açıklama gelmediği için vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı, Kurban Bayramı'nda metrobüs ücretsiz mi olacak sorularını sorarak ALO 153'ten destek almaya çalışıyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarından özellikle metrobüslerin bayramlarda bedava olması vatandaşları sevindiriyor. Kıta değişikliği yapıldığında ve belirli durak sayısından sonra, çift akbil ücreti alan metrobüs ulaşımı, diğerlerinden daha pahalı olduğu için, ücretsiz olduğunda vatandaşı sevindirmişti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı bilgisinin son anda paylaşılması bekleniyor. Koronavirüsten kaynaklı bu şekilde geç paylaşıldığı düşünülen Kurban Bayramı toplu taşıma bilgisinin, duyurusu İBB tarafından yapıldığında mynethaber'de güncelleme yapılacaktır.