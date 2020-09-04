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2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Üniversite kayıt işlemleri sürerken öğrencileri tarafından KYK burs ve kredi başvuruları da araştırılıyor. Bu nedenle sık sık 2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 KYK burs başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının ardından yerleştirildikleri üniversiteyi öğrenen öğrenciler, üniversite kayıt işlemlerini sürdürürken aynı zamanda 2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her sene öğrencilere tahsis edilen KYK bursu ve KYK kredisi için başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği tarihte yapılacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK kredi ve bursu ile ilgili tüm merak edilen detaylar...

2020 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversiteye kayıt işlemlerini yapan öğrenciler tarafından bir süredir KYK burs başvurusu başladı mı sorusu soruluyor. KYK burs başvurusu ne zaman olacak konusunda yapılan açıklamalara göre başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda belirlenecek. Bu doğrultuda kayıt süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla her sene ağustos ayında yapılan KYK burs başvurusu ve KYK kredi başvurusu işlemleri pandemi nedeniyle YÖK’ün belirleyeceği akademik takvime göre netleşecek.

2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

2020 KYK burs başvuru tarihi ile ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada pandemi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm çalışmaları titiz bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Konuyla ilgili sağlık, huzur ve güvenlik için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Üniversite öğrencileri; KYK burs ve KYK kredi başvurusu ne zaman sorularıyla ilgili olarak her türlü bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr tarafından ulaşabilecek. Aynı zamanda açıklamada gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için bakanlığın sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği belirtildi.

2020 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. E-devlet üzerinden alınacak olan başvurular için öğrencilerin e-devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Başvurular esnasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına göre bilgiler de talep ediliyor. Aynı zamanda bu bilgiler kamu kurumlarından edinilen verilerle karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından bütçeye göre belirlenmiş sayıda öğrenciye KYK bursu veriliyor. Bunun yanı sıra durumları mevzuata uygun olan diğer bütün öğrencilere de KYK kredisi olarak geçen öğrenim kredisi veriliyor. KYK burs başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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