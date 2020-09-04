2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının ardından yerleştirildikleri üniversiteyi öğrenen öğrenciler, üniversite kayıt işlemlerini sürdürürken aynı zamanda 2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her sene öğrencilere tahsis edilen KYK bursu ve KYK kredisi için başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği tarihte yapılacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK kredi ve bursu ile ilgili tüm merak edilen detaylar...

2020 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversiteye kayıt işlemlerini yapan öğrenciler tarafından bir süredir KYK burs başvurusu başladı mı sorusu soruluyor. KYK burs başvurusu ne zaman olacak konusunda yapılan açıklamalara göre başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda belirlenecek. Bu doğrultuda kayıt süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla her sene ağustos ayında yapılan KYK burs başvurusu ve KYK kredi başvurusu işlemleri pandemi nedeniyle YÖK’ün belirleyeceği akademik takvime göre netleşecek.

2020 KYK burs başvuru tarihi ile ilgili Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada pandemi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm çalışmaları titiz bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Konuyla ilgili sağlık, huzur ve güvenlik için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Üniversite öğrencileri; KYK burs ve KYK kredi başvurusu ne zaman sorularıyla ilgili olarak her türlü bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr tarafından ulaşabilecek. Aynı zamanda açıklamada gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için bakanlığın sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği belirtildi.