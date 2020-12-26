2020 Latin Amerika İçin Zor Geçti

Brezilya 190 bini aşan can kaybı ile ABD’den sonra dünyada en fazla ölümün yaşandığı ülke olurken, onu 120 binden fazla can kaybıyla bölgede ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Meksika izliyor. Yüksek ölüm oranlarıyla dikkat çeken Meksika, geçtiğimiz günlerde Corona virüsü aşısının kullanımını onaylayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

Salgında yaşanan her dört can kaybından biri Latin Amerika’dan

Salgına ve yarattığı sorunlara karşı verilen küresel mücadelenin en zayıf halkası olarak değerlendirilen Latin Amerika pandeminin yarattığı sosyoekonomik tahribattan en fazla etkilenen bölge olarak değerlendiriliyor.

630 milyonu aşan nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan Latin Amerika ve Karayipler, pandemiye son yıllarda yaşanan ekonomik küçülme, yetersiz sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, istihdam sorunu, düşük alım gücü, sosyal adaletsizlik gibi sorunlar yaşarken yakalandı.

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen, toplam ölümlerin yüzde 28’inin yaşandığı bölge olması nedeniyle, pandemide yaşanan her 4 can kaybından en az biri Latin Amerika’da yaşandı.

Corona virüsünden dolayı en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında ilk 13’te 5 Latin Amerika ülkesi bulunuyor.

Son 120 yılın en ağır ekonomik krizi

Ekonomik göstergeleri salgın öncesinde de alarm veren Latin Amerika, 2020’de yüzde 8 civarı küçülme beklentisiyle pandemiden en fazla etkilenen bölge konumunda ve bu oran son 120 yılda kayıt altına alınan verilere göre bölgenin yaşadığı en ağır krize tekabül ediyor.

Ekonomisi daha çok hammadde ihracatına dayalı olan bölgede, bu yıl dünya genelinde üretimin düşmesiyle birlikte uluslararası ticaret yüzde 23, ihracat yüzde 14 ve doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 50 azaldı; çoğunluğu mikro ve küçük ölçekli olmak üzere 2,7 milyon şirket kepenk kapattı ve kayıt dışı ekonomi yüzde 54’lere ulaştı.

Pandeminin Latin Amerika’da arkasında bıraktığı sorunlardan biri de 30 milyonu aşan işsiz ordusu oldu. Nüfusun en az yüzde 53’ünün herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı bölgede, pandemiyle birlikte ayda 143 dolardan daha az gelire sahip olanların sayısı 41 milyon artarak 231 milyona yükseldi.