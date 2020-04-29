2020 LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama!

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretimde de pek çok önlem alındı ki buna sınavların ertelenmesi de dahil. Ancak LGS sınav tarihine 1 aydan az fazla bir süre kaldı ve koronavirüs önemleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden öğrenciler LGS 7 Haziran'da yapılabilecek mi yoksa LGS ertelenecek mi merak ediyorlar. Son basın toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimle ilgili son duruma dair bilgilendirmelerde bulunurken LGS’ye de değindi.

LGS ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk, “LGS tarihi ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” açıklamasında bulundu. Önümüzdeki hafta başında LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceği netlik kazanacak.

LGS TEMMUZ SONUNA ERTELENECEK İDDİASI

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

Canova’nın açıklamasına göre LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde. Okullarında Eylül ayında açılması telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor.

