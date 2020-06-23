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2020 MEB sözleşmeli mülakat yerleri erişime açıldı! Mülakat yerleri sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 01:09 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin e-devlet üzerinden erişime açılması sonrası milyonlarca öğretmen konu ile ilgili detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 sorgulama ekranı ile ilgili detaylar haberimizde.

2020 MEB sözleşmeli mülakat yerleri erişime açıldı! Mülakat yerleri sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet üzerinden erişime açıldı. 19 bin 910 öğretmenin alınacağı başvurular için merak edilen detaylar haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2020 SORGULAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN? MEB 2020

MEB'in takvimine göre sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak ve atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

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