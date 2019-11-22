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2020 Merkezi Yönetim bütçe görülmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ’’Kamu elindeki elektriği sıfır kuruşa satsa bile, elektrik fiyatında en fazla yüzde 20 indirim olur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ’’Kamu elindeki elektriği sıfır kuruşa satsa bile, elektrik fiyatında en fazla yüzde 20 indirim olur. Petrol fiyatlarının enerji fiyatlarını etkileme gibi gücü var” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı, Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin sorularını cevapladı. Dönmez, elektrik fiyatına yönelik olarak, “Elektrik fiyatının oluştuğu borsamız var. Orada bir gün öncesinden tahmini talepler ilan ediliyor. Bu taleplere göre, elektrik üretmek isteyen santral yetkilileri hangi saat için ne kadar güçte, kaç lira tekliflerini atıyorlar. Arz ve talebin birleştiği yerde fiyat oluşuyor. Aslında maliyetler neyse, son tarifelere yansıtılan o. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bakanlığın da yaptığı gelen maliyetleri metodoloji içinde yansıtmak. Kamunun elinde elektrik üretim tesislerinin payı yüzde 20, özel sektör eliyle ürettiğimiz yüzde 80. Kamu elindeki elektriği sıfır kuruşa satsa bile, elektrik fiyatında en fazla yüzde 20 indirim olur. Petrol fiyatlarının enerji fiyatlarını etkileme gibi gücü var” dedi.
Doğu Akdeniz’deki durum ile ilgili soru üzerine Dönmez, “Hakkımızı sonuna kadar her türlü uluslararası platformda savunuyoruz. 2004 yılında birleşmiş milletlere ‘kıta sahanlığımız burasıdır’ diye ilan ettiğimiz yazı var. Ekonomik bölgelerin nasıl belirleneceğine dair hukuk söz konusu. Kıyıdaş ülkeler bir araya gelir ve aralarında anlaşmak suretiyle ekonomik bölgeler belirlenir. Doğu Akdeniz’de dördüncü sondajı yapıyoruz. Israrla buluncaya kadar devam edeceğimizi, hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs’ta yaşayan kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan soydaşlarımızın hakkını sonuna kadar arayacağımızı söyledik. Bugünkü sorunun müsebbibi Kıbrıs Rum Yönetimi. Öteden beri uzlaşmaz tavrıdır” ifadelerini kullandı.

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