2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri (1)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, “2020 Bütçesi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 18’inci bütçesi. Bu, aynı zamanda, on yedi yıl kesintisiz ve tek başına bir AK Parti Hükümeti var demek. Bu, Türk siyasi tarihî bakımından tek örnektir, bundan daha başka bir örnek yoktur. On yedi yıl, on sekiz yıl kesintisiz ve tek başına iktidar olmayı olağanüstü bir siyasi başarı olarak da görüyorum ben” dedi.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020 Merkezi Yönetim Bütçesini ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni 24 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında, TBMM Genel Kurulunda ise 9 Aralık’ta başladığı görüşmelerini bugün sonlandıracağını ifade etti. Başkan Şentop, “Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılıdır. Milli egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş Savaşı ortamında Cumhuriyeti kurmuş, geliştirmiş ve bugünlere getirmiştir. Milletimizin müreffeh geleceği için çalışan Meclisimiz, milli meselelerin yegane çözüm yeri olmuştur, olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.