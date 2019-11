2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ’’Meclisimiz; milletimize, devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelen her saldırı karşısında milletimizin ve ülkemizin bağımsızlığını korumak, hürriyetimize sahip çıkmak ve demokrasiyi yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini yapmaya devam edecektir’’ dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçeleri görüşmeleri başladı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM bütçesi üzerine söz aldı. Bilgiç, Suriye’deki çatışmalı durumun güvenlik ve istikrarı etkilediğini belirterek, ’’Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye’nin parçalanmasına, sınırımızda PKK ve uzantısı PYD/YPG terör örgütlerinin terör örgütlerinin hâkimiyet tesis etmelerine izin vermeyeceğimizi sürekli dile getirdik. Ancak PKK ve PYD terör örgütü, uyarılarımıza aldırış etmeden 911 kilometrelik sınır hattımız boyunca terör koridoru oluşturma çabalarını devam ettirdi. Bunun üzerine ulusal güvenliğimize yönelik Suriye kaynaklı bu terör tehdidini bertaraf etmek üzere 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattık. Ağustos 2016’da yaptığımız Fırat Kalkanı ve Ocak 2018’de yaptığımız Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı ile silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz büyük bir kahramanlık örneği daha sergilediler. Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı ve terörle mücadele kararlılığımızı birleştirerek başlattığımız harekât amacına ulaşmış olup, bölge terör örgütlerinden temizlenmiş ve Suriye halkı da teröristlerin zulmünden kurtarılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Bilgiç, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin olarak, ’’Tarihte yaşanan olayları tek taraflı bir bakış açısıyla ve çarpıtarak gündelik siyasi hesaplara alet edenler ve bu yolla Türkiye’yi cezalandıracağını düşünenler bilmelidirler ki Türkiye bu tür baskılara ve şantajlara boyun eğecek bir ülke değildir. Bildiğiniz gibi Meclisimiz de bu konuyla ilgili tavrını net olarak ortaya koymuş ve bir parlamento kararına dönüştürmüştür. Bu parlamento kararına destek veren tüm milletvekillerimize buradan bir kez daha teşekkür ederim. Ben buradan bir kez daha çağrıda bulunarak ilgili tarafları bu konuyu siyasi bir rant yarışına döndürmek yerine, arşivlerin açılması ve 1915’te yaşanan olayların uzmanlar tarafından araştırılacağı bir ortak tarih komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum’’ şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bilgiç, ’’Birlik ve bütünlüğümüzü korumak için canları pahasına sokaklara çıkarak demokrasinin yanında yer alan milletimize, basınımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi partilerimize ve milletvekillerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla bir kez daha anıyorum. Tarihimiz boyunca birçok darbe ve darbe teşebbüsüne maruz kalmış Meclisimiz, milli iradeye her daim sahip çıkarak günümüze kadar dimdik ayakta durmuştur. Önümüzdeki sene tam bir asırlık demokrasi tecrübemizden sonra Meclisimizin 100. yılını hep beraber idrak edeceğiz. Bu vesileyle Meclisimizin 100’üncü yılını Meclisimize ve tarihimize yaraşır bir şekilde coşkulu ve geniş katılımlı etkinliklerle kutlayacağız. 100. yıl kutlamaları için bir komite oluşturulması planlanmakta olup, oluşturulacak bu komiteyle çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yapılacak ve ilgili kurumlarla birlikte icra edilecektir. 100. yıl kutlamaları için yapılması planlanan projeler kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır. Meclisimiz; milletimize, devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelen her saldırı karşısında milletimizin ve ülkemizin bağımsızlığını korumak, hürriyetimize sahip çıkmak ve demokrasiyi yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini yapmaya devam edecektir’’ dedi.

TBMM çalışmaları hakkında bilgi veren Bilgiç, ’’27’nci dönemde Başkanlığımıza 2 bin 332 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46’sı kanunlaşmış, 1’i de İçtüzük değişikliği olmuştur. 2 bin 209 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır. Ayrıca değişik konularda 48 TBMM kararı alınmıştır. Denetim faaliyetleri kapsamında Başkanlığa verilip işleme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320 önerge cevaplandırılmış, diğerlerinin işlemi devam etmektedir. Başkanlığa 10 genel görüşme önergesi verilmiş olup, bunlar Genel Kurul gündeminde yer almaktadır. Yine Başkanlığa gelip işleme alınan 2 bin 56 Meclis Araştırması önergesinden 2 bin 1 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 araştırma önergesi konusuna göre birleştirilerek TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmiş ve 6 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur’’ diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, 2013’ten beri kuruma 76 bin 715 yazılı başvuru yapıldığını belirterek, 31 Ekim tarihi itibarıyla 17 bin 148 şikayet başvurusu aldıklarını ve bunun 20 bini aşacağını ifade etti. Malkoç, ’’31 Ekim 2019 itibarıyla verdiğimiz karar sayısı 18 bin 308. Kurum hızlı çalışmakta, yasada belirtilen altı aylık sürenin altında. Vatandaşımızın bir kısmı hiçbir yola başvurmuyor, bir kısmı da her yola başvuruyor. Bu anlamda en büyük eksikliğimiz kaliteli başvuru alamama’’ dedi.