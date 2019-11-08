2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz. Helal Akreditasyon Kurumu yeni yapılandırılıyor, yeni personel, yöneticiler. Helal Akreditasyon Kurumu sertifika veren kurum değil, sertifikaları veren kurumları akredite eden kurum” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin soruya, “Hamiline yazılı pay senetlerinin takibi konusunda çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektronik çek ve bono ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sistemden banka hesabını online takip eder gibi elektronik çeki verebilecek, o zaman çek hamiline olmayacak. Kaybolması, çalınma riski, karşılıksız çek riski de ortadan kaldırmış olacağız. Elektronik çekte vade olacak. Türkiye’de vade var” ifadelerini kullandı.