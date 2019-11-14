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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye’yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.Konaklama vergisine yönelik soruya Bakan Ersoy, "Turizm gelirlerinin yüksek olduğu bütün turizm ülkelerde var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye’yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Konaklama vergisine yönelik soruya Bakan Ersoy, "Turizm gelirlerinin yüksek olduğu bütün turizm ülkelerde var. Altyapı destekleri için kullanılıyor. Tüketiciden alınacak bir vergi. Konaklama sektörümüzün yüzde 80’lik kısmı yabancı kaynaklı” dedi.
Konaklama vergisinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını aktaran Ersoy, “Plansız paket turları 1 Nisan’da başlıyor. Dünyanın her yerinde uygulanan bir vergi. Bize gelen turistlerin büyük bölümü de gittikleri ülkelerde muhatap” ifadelerini kullandı.
Thomas Cook iflasına ilişkin soruya Bakan Ersoy, "Thomas Cook krizi Türkiye’de konuşuldu ama yaşanmadan bitti” şeklinde konuştu.
Markalaşma konusunda Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye’yi markalaştırıyoruz, sonra bölgelerimizi markalaştırıyoruz, sonra ürünlerimizi ve bununla beraber otel sahipleri de kendi otellerini markalaştırıyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel giderlerinin artmasına ilişkin soruya Ersoy, “2018 yılı içerisinde bakanlık ve kamu kurumlarının kapatılması nedeniyle Bakanlığımıza 144 personel nakil olarak gelmiş, diğer kurumlardan 75 kişi de nakil olmuştur. Toplam 319 kişinin personel ödemeleri ve SGK primlerinden dolayı artış meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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