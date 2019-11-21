2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz konusunda, “Adli tıp karar vermiş, düşmedir diyor. Mülkiye müfettişi düşmedir, diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soylu, Hitler benzetmesine yönelik, “Bizi Hitlere benzetemezler. Çünkü biz kimseyi gaz odalarında yakmadık. Bunları sıkışmışlığın yorumları olarak değerlendiriyorum, ayıp olarak değerlendiriyorum. Bugün tarih yazılıyor. Burası yazıyor bu tarihi. Biz Amerika’ya, Almanya’ya ve Avrupa’ya dünyaya insanlığın nasıl olduğunu gösteriyoruz. Bununla övünmemiz lazım” ifadelerini kullandı. "Kandil’den hesabını sorun" diyenlere Bakan Soylu, “Biz hesabını soruyoruz. Murat Karayılan lime lime olacak. Hesabını soruyoruz. Bugün terörle mücadelenin nereye geldiğini, Türkiye’nin nasıl adımlar attığı görülüyor. 13 yaşındaki kızları dağa götürüp tecavüz edip eline silah verip savaştıranların, kaç tanesini gördünüz anne babasıyla kucaklaşırken” şeklinde konuştu.

Kayyum konusunda CHP milletvekillerini uyaran Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu’na söyleyin. 2298 sayılı, 2972 sayılı ve 2839 sayılı Siyasi Partiler, Seçim Kanunları ve Seçimin Temel Hükümleri Kanunları söylendiği gibidir. Eğer hüküm onaylanmamışsa herkes aday olabilir. Ama Anayasanın verdiği yine kanun olarak verdiği hem 127. maddesi hem 5393 sayılı Belediye Kanunu 45-46-47 maddesi açık. İdari tedbir almayı İçişleri Bakanına veriyor. Eğer haksızlık yapmışsak bu ortaya çıkardı. Konuşmalarınızda hiçbiriniz şunu söylemedi. 93 Belediye Başkanı’ndan ikisi hariç hepsinin sorgulamaları ve kovuşturmaları söz konusu” diye konuştu. Soylu, şunları kaydetti:

“Van’ın Saray Belediyesi. Verdiği talimat şu. Diyor ki acilen, paraları talimatı veren kişi Cemil Bayık. Acilen paraları hemen aktarıyorsunuz. Faturalarla birlikte. Ve teker teker. Ufak bir belediye 281 bin 845 liralık harcama. 314 bin 984 lira harcama. Fatura var, iş yok. Bunların hepsi tüm belediyelerde söz konusu. Şu anda mülkiye müfettişlerimizin şimdi yaptığı tespit yeni bir tespit. Parayı tek başkanın imzasıyla hiçbir mal almadan, ihale yapmadan, hiçbir şey ortaya koymadan başka teker teker alıyormuş gibi gösterip, hemen başka taraflara göndermişler.”

Soylu, Halkların Demokratik Partisi’nin demokrasi adına yanlış yaptıklarını aktararak, “28 Şubat’la, 60 darbesiyle, 15 Temmuz’la gelip PKK aynı mağduriyet alanı içerisine oturtmak demokrasiye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kürtlerle aynı dil Amerika’dan, Avrupa’dan, sizin sıranızdan yükseliyor. Kürtlerle Türkleri karşı karşıya bırakmaya çalışan, hükümetimizle Kürtleri karşı karşıya bırakmaya çalışan bizim iki ayrı anlayış içerisinde olduğumuzu ifade etmeye çalışan bir düzeni oturtmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Rabia Naz konusunda da konuşan Soylu, “En çabuk bu konuya müdahil olan birisiyim. İçişleri Bakanı olarak. Olay bana İstanbul’daki bir arkadaşımdan geldi. Mesaj attı. Bu olayda başka bir şey konuşuluyor diye. Ben de böyle bir şey söz konusu değil, kapatılacakmış gibi değerlendirme ortaya koydu. Rabia Naz’ın babasını çağırdım, konuştum. Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti, oluşturdum. Olayı savcılık yürütüyor. O safahatte de bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz’ın babası ile defalarca konuştum. Sabır gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha çağırdım. CHP İl Başkanı ile basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim soğumadı ona. Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, bir babadır olabilir, dedim. Adli tıp karar vermiş, düşmedir diyor. Mülkiye müfettiş düşmedir, diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik. Rabia Naz Komisyonu’nun kurulması da başka bir tartışma alanıdır. Yürüyen bir mahkemede, bir Meclis komisyonu kurulması buranın tartışma alanıdır. Şunu ifade edeyim, geçen akşamki olay bardağı taşıran olaydır. Adama işkence yapıyor. Adama diyor ki: ’Sen benim çocuğumun nasıl süründüğünü göster.’ Kanlar akıyor. Oraya gidiyor karı koca, kocayı yere yatırıyor. Karşısında sürekli sözler söylüyor. Videoları bana atmış. Bu normal bir iş değildir. Bugün de annesine aynı meseleleri yapıyor. Ne olursunuz, annesi yaklaşık bir uzaklaştırma kararı aldı. Bugün başka bir durum var. Mahkeme belli bir safahata kadar getirmiş” dedi.