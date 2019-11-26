HABER

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşandıktan sonra çocuğunu göremeyenlerin icraya para ödeyerek çocuğunu görebilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayarak, "Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşandıktan sonra çocuğunu göremeyenlerin icraya para ödeyerek çocuğunu görebilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayarak, "Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır” dedi.
Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Gül, FETÖ’den tutuklanan ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge ile Rahip Brunson’la ilgili eleştirilere ilişkin, “Adı geçen kişi dört yıl hapis cezası almıştır, Türk yargısı tarafından onaylanmıştır. Yatması gereken süreyi yattıktan sonra (Serkan Gölge) cezaevinden 29 Mayıs’ta tahliye olmuştur. Mahkemenin verdiği cezayı çekmiştir ve yine usul kanunlarına göre, infaz kanunlarına göre cezaevinden çıkmıştır. Burada Türk yargısına oradan geldi buradan geldi, Türk yargısı hiçbir yerden talimat almaz, hiçbir yerden emir almaz. Türk yargısı dosyaya göre karar verir. Rahip Brunson üç yıl ceza almıştır. Bu cezayı yattıktan sonra tahliye olmuştur” ifadelerini kullandı.
Şartlı indirim konusundaki soruya Gül, “AK Parti grubunun da bu konuya çalıştığını biliyorum. Af içermeyen, toplumun her kesimini ilgilendirdiği için bu konu siyaseten verilecek bir konudur. Grubun, siyasi partilerin iradesiyle, Meclisin iradesiyle oluşacak konudur” cevabını verdi.
Boşanan anne babalar arasında çocukların teslimine ilişkin de Gül, ’’Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır” dedi.
İcrada borçlunun malını satma yetkisine yönelik soruya ise Gül, “Borçluya mevcut metinden farklı olarak kesinleşen kıymet takdiri üzerinden öncelikli alacakları geçmek suretiyle yüzde 80’nin üzerinde alıcı bulunması durumunda haricen satış yapabilme imkanı vermeyi hedefliyoruz. Bu haliyle satış yapması durumunda masraflardan kurtulacak, borç artmayacak” yanıtını verdi.
"Mahkeme ilanlarının gazetede yayınlanmasından vazgeçilecek mi?" sorusu üzerine Bakan Gül, ’’İcra ilanlarının, diğer kararların gazetelerde yayınlanması hususunda ikinci yargı paketinde herhangi bir düzenlememiz yok. Sadece elektronik ortamda yayınlanması ve elektronik ortamda yayınlanmasından sonra belli ortamlarda satışın, sürecin hızlanması ile ilgili reform düşünüyoruz. Onun ötesinde gazetelerin yapmış olduğu yayınlar devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Öztrak’tan Muharrem İnce açıklamasıÖztrak’tan Muharrem İnce açıklaması
CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasıCHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

Ebru Gündeş'in kızı Alara annesine benzerliğiyle dikkat çekti!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

Talat Atilla'dan yeni açıklama!

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama

'Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!'

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.