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2020 Merkezi yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seferlerine bir süre ara veren Atlas Global şirketine ilişkin olarak, “Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seferlerine bir süre ara veren Atlas Global şirketine ilişkin olarak, “Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Turhan, kamu-özel işbirliği ve garanti ödemelerine ilişkin soru üzerine, “Kamu-özel işbirliği ile yaptığımız yatırımlar özellikle yüksek maliyetli ve bu maliyetlerden üretilen gelirlerle proje finansmanına destek sağlanan yatırımlarda kamu-özel işbirliğini kullanıyoruz. Bu projelerin önceliği trafiği yoğun olan ve ulaşımda trafik hacminin mevcut yollardaki kapasiteyi karşılayamadığı güzergâhlarda kullanıyoruz. Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir otoyolu, İzmir-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyolu” ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, elde edilen gelirle projeleri finanse ettiklerini belirterek, “Karayolu projelerinde yüzde 50’den fazlası elde edilen gelirle finanse ediliyor. Bu projeler kendi finansmanını elde edilen gelirlerle önemli bir oranda karşılayabilen projelerdir. Biz geleceğimiz çocuklarımızı borçlandırıyoruz diye bir şey yok. Bu projeleri ihale ederken hizmete açtığımızda, hizmete açıldığı gün elde edilecek gelirlerle garanti ödemeleri sıfırlanacak diye bir şey yok. Bu projeler milli bütçeyle yapılmış olsaydı bizden talep ettiğiniz projelerin tamamını yapma imkanı bulamayacaktık. Ekonomik fayda yıllık 18 milyar TL” şeklinde konuştu.
Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin olarak Turhan, “Osmangazi Köprüsü’nde garantinin yüzde 25’i kadar para topluyoruz. Osmangazi Köprüsü’nde garanti ettiğimiz kadar trafik geçiyor. Ücreti üçte bir seviyesine düşürdük. Şu anda 44.5 dolar almamız gereken köprüden geçiş ücreti olarak 15 dolar artı KDV alıyoruz” diye konuştu.
Havaalanı yatırımlarında garanti ödemesi yapmadıklarını belirten Turhan, ”Havayolu projelerinden 5 milyar 650 milyon dolar yap-işlet-devret modeli ile gelir elde ettik. İstanbul Havalimanı’nda yılda 882 milyon euro her yıl işletmeci para ödüyor” dedi.
Seferlerine ara veren Atlas Global ile ilgili soruya Turhan, “Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık, onu halledeceğiz. Süreli olarak bu operasyonu durdurduklarını söylüyorlar. Görüşüp vaziyet alacağız. Bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var” yanıtını verdi.
Avrasya Tüneli’ne ilişkin de Turhan, “2017 yılı garanti ödemesi 123 milyon 718 bin 819, 2018 yılında 173 milyon 309 bin 995, 2019 yılında indirim kaynaklı ödeme 107 milyon TL garanti ödeme yaptık. Bugüne kadar 404 milyon 483 bin 477 TL ilk garanti ödemesi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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