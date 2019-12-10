2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Barış Pınarı Harekâtımızla ülkemizin güvenlik endişelerinin giderilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesi, bölge halkının PKK-YPG ve DEAŞ baskısından kurtarılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamın oluşturulması hedeflenmiştir” dedi.

Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hükümet kurma tartışmaları sonlandırıldığını belirterek, “Türkiye’de koalisyon iktidarlarının ülkeye yaşattığı sıkıntılar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortadan kaldırılmıştır. Belirgin kuvvetler ayrılığını tesis eden yönetim sistemimiz ile birlikte kanun yapma yetkisi tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aynı zamanda güçlü karar alma ve etkili kriz yönetimi imkânı sunmaktadır. Sisteme geçiş ile birlikte gerek iç gerekse dış tehditlere karşı hızlı ve etkin karar alma ve terörle daha etkin mücadele kabiliyeti elde edilmiş, ekonomik saldırılara, güçlü bir koordinasyon ve ekonomimizi güçlendiren programlarla, hızla, cevap verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın bütçeyi sunamayacağı eleştirilerine yönelik şöyle konuştu:

“Seçilmiş Cumhurbaşkanının, milletin ve parlamentonun iradesi ve onayı ile belirlenmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı’nın siyasi programını benimsemiş, milletin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yürüten, TBMM’de yemin ederek görevine başlamış birisiyim. Bakanlar da aynıdır. Millet ve Yüce Meclis erkler arası kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bize bütçe sunma yetkisini de vermiştir, Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisini de.”

Oktay, iş gücüne katılım oranının 2019 yılı Ağustos döneminde yüzde 53,9’a yükseldiğini kaydederek, “Son 14 yılda işgücüne toplam 12,5 milyon kişi katılmıştır. Kadınlarımızın işgücüne katılma oranı 2002 yılında yüzde 23,3 iken, 2019 yılı Ağustos dönemi itibariyle yüzde 35’e yükselmiştir. 2009-2018 arasındaki son 9 yılda, küresel krize rağmen, dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk. Bu seviyeyle küresel kriz sonrasında en yüksek istihdam artışı sağlayan OECD ülkesi konumuna eriştik” şeklinde konuştu.

Faiz bütçesinden vatandaş odaklı bütçeye geçişi sağladıklarını söyleyen Oktay, “Oluşturduğumuz imkanlarla; memurlarımızı, asgari ücretlilerimizi, engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, işçilerimizi, esnaflarımızı ve çiftçilerimizi unutmadık ve enflasyon karşısında da ezdirmedik. 2003 yılından önceki 16 yılda yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken geçtiğimiz 17 yıl boyunca yıllık enflasyon ortalaması yüzde 9,9 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Oktay, FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele yürüttüklerini kaydederek, “Yurt içinde ve sınır ötesinde tüm güvenlik güçlerimizle bütünlük ve koordine içerisinde azim ve kararlılıkla sürdürülmüş ve büyük başarılar elde edilmiştir. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda barınma alanları ile lojistik üs ve depolarının imha edilmesi, sözde lider kadroların etkisiz hale getirilmesi, sınır hattında ve ötesinde alınan tedbirler ile oluşturulan baskı neticesinde, terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir. Sınır güvenliğinin sağlanması, terörle mücadelenin daha etkin yapılması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla yapımına başlanan, günümüz teknolojisinden azami istifade ile donatılmış, modern bina ve tesislerden oluşan güvenlikli/akıllı modern karakol/kalekol ile modüler üs bölgelerinin yapımına devam edilmektedir. Barış Pınarı Harekâtımızla ülkemizin güvenlik endişelerinin giderilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesi, bölge halkının PKK-YPG ve DEAŞ baskısından kurtarılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamın oluşturulması hedeflenmiştir. Harekât, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür” dedi.

Oktay, şunları kaydetti:

“Haklarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında, halkın hizmeti için tahsis edilen Belediye imkanlarını terör örgütü lehine kullandığı tespit edilen Belediye Başkanları hukuki bir çerçevede görevden uzaklaştırılmıştır. Milletin iradesinin ve kaynaklarının terör örgütleri tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Teröre destek verdiği tespit edilen kişilere ve bunların yuvalandığı belediyelere kayyum atanarak denetim altına alınması Anayasal bir yükümlülüktür. Terör örgütü kuran, üye olan, bunun propagandasını yapan ve işledikleri suçu öven kişilerin belediye başkanı adayı gösterilmeleri görevden uzaklaştırmaların temel hukuki nedenidir.”

Oktay, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’tan yapılan faaliyetlere değinerek, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta, ulusal menfaatimizin korunması amacıyla TCG Barbaros Hayrettin Paşa ve TCG Oruç Reis Araştırma Gemilerimiz ile Yavuz ve Fatih Sondaj Gemilerimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn, korvet, İHA ve SİHA korumasında araştırma ve sondaj yapılmasına ilişkin faaliyetlerine halen devam etmektedirler. MİLGEM Projesinin 4’üncü gemisi TCG Kınalıada Korveti 03 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup geçici teslimi 29 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştır. Projenin ilk denizaltısı Piri Reis’in Aralık 2019 içerisinde havuza çekiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İkinci denizaltı Hızır Reis’in donatımına, üçüncü ve dördüncü denizaltılarımızın gövde imalatlarına devam edilmektedir. Yine bu dönemde projenin 5’inci denizaltısı Seydiali Reis’in ilk kaynak töreninin icra edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Göç yönetimi faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Oktay, “Ülkemizde halen çeşitli statülerde 5 milyon 118 bin 528 yabancı uyruklu insan bulunmaktadır. Bunların 3.6 milyonu geçici korumamız altındaki Suriyelilerdir. Bir milyonu ikamet izniyle kalan öğrenci, yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları gibi yabancılar, 327 bini ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi yabancılardır. Ayrıca yabancılarla karşılıklı uyum faaliyetleri kapsamında bir dizi eğitim ve çalışma planlı şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerine ilişkin Oktay, “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı Ziraat Bankası’nda nemalandırmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL 97 kuruş olarak 02.01.2019 tarihi itibariyle Tek Hazine kurumları hesabına aktarılmıştır. Tek Hazine Hesabı uygulaması kapsamında Türkiye şehit yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı adına sermaye taahhüdü olarak Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık şubesi nezdinde açılan hesaba 10 milyon TL vakıf kuruluş mal varlığı olarak bloke edilmiştir” şeklinde konuştu.

