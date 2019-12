2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri

“Toplumun her kesimine kulak verdik, bütün görüş ve önerilere açık olduk”

Yargı Reform strateji Belgesi’nin katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını kaydeden Bakan Gül, “Toplumun her kesimine kulak verdik, bütün görüş ve önerilere açık olduk. Reform Belgemize yapılacak her türlü katkıya, öneriye halen de açığız. Zira reform süreci; statik değildir, dinamik bir süreçtir. Gelişmeye, revizyona, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni stratejilere her zaman açıktır. Çünkü reform belgemiz, Türkiye’nin belgesidir, milletin belgesidir. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın talepleri ve ülkemizin ihtiyaçları, demokrasimizin ve insan haklarının daha da geliştirilmesi ekseninde odaklanmaktadır. Ulaşmak istediğimiz hedef, adil kararların makul sürede verilebilmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için ülke olarak vakit kaybına tahammülümüz yoktur. Yargı Reformu sürecini, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin siz değerli üyeleri ile birlikte başarıyla yürüteceğimize inancımız tamdır. Yargı Reform Strateji belgemiz doğrultusunda mevzuatta ilk somut adımı Birinci Yargı Paketiyle attık. Yüce Meclisin takdir ve iradesiyle yasalaşan bu paketle, gerek hak ve özgürlükler gerekse adalet sisteminin işleyişine ilişkin çok önemli ve pozitif değişiklikler gerçekleşti” şeklinde konuştu.