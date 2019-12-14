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2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ne olacak, terör örgütüne teslim mi olacak devlet?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ne olacak, terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Terör örgütüne devlet teslim olmaz” dedi.
2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, hükümetin politikalarını eleştirerek, Cizre’de insanların öldürüldüğünü iddia etti. AK Parti milletvekilleri Kaçmaz’a itiraz ettiler. Kaçmaz oturduğu yere geçerken Bakana dönerek, ‘ Siz onları görmüyorsunuz da bizim söylediklerimize mi takılıyorsunuz? Yapmayın” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bakan Soylu, şu ifadelerle Kaçmaz’a cevap verdi:
“Ne olacak, terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Terör örgütüne devlet teslim olmaz!”
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Turhan, terörle mücadelede şehitler verdiklerini söyleyerek, “Kundaktaki çocuklarımızı kaybettik, bebeklerimizi kaybettik. Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle 82 milyonun kardeşliğine yönelen bu tehditlerden ve saldırılardan hepimiz nasibimizi aldık ancak terör örgütünün bu saldırılarını yok sayarak sadece bir zaviyeden olup bitenlere bakmak kabul edilebilir bir durum değildir. Hendeklerle mücadelede Kur’an-ı Kerim’lerin içerisine saklanan bomba düzeneklerine hep beraber tanık olduk. Yine, orada ölen kişilerin bedenlerinin, cesetlerinin altına bomba düzeneklerinin saklandığını gördük ve bu sahte düzenler sebebiyle maalesef şehitler de verdik” şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, şunları kaydetti:
“O dönemki Grup Başkan Vekilimiz şu anda cezaevinde olan İdris Baluken, o dönemde milletvekilimiz olan Osman Baydemir, o dönemde milletvekilimiz olan Meral Danış Beştaş, bu kürsüden isim verdiler, şu anda Cizre’de şu bodrumda kalan 33 kişi sivil, bunların isimlerini verdiler, onları kurtaralım diye uğraştılar ama onların hepsi şu anda toprağın altında. Bakın Meclis tutanaklarına, bütün bu tartışmaları göreceksiniz. Yine, o dönemde ölümler engellensin, sivil kayıplar engellensin diye o dönemki İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala’yla görüşmeler yapıldı. Bunların da hepsi görüşmeyi yapanlar tarafından bilinen şeylerdi.”
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve MHP’nin meskun mahal operasyonlarını desteklediğini belirterek, “O dönem itibarıyla bunun gerçekleşmesi ihtimaline binaen ordunun da yönetimsel anlamda birtakım yetkilerini, idarenin yetkilerini de eline alacağını düşündüğümüzde, ordumuzun içerisinden çıkan hainleri değerlendirdiğimizde -bunlar 15 Temmuz sürecinde deşifre olmuşlardır, onları değerlendirdiğimizde onlardan bir tanesinin eline dahi bu idari yetkilerin geçmemesinin, bu karar alma imkânlarının eline geçmemesinin büyük bir şans olduğunu ifade etmiştir, bu yönde bir değerlendirme yapmıştır” diye konuştu.

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