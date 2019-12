2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye at eti ithal etmiyor. Uluslararası ticari, emtia ayrı tanımlanmadığından kaynaklı sizin yanlış anlamanızdır. Sudan’dan et ithal iznimiz yok” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tahşiş yapanların kanunların arkasından dolaştığını söyleyerek, cezaların arttırılmasını istedi. Pakdemirli, ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası düzenlediklerini de belirterek, Çorum’da en çok ağaç dikme rekoru kırdıklarını ifade etti. Pakdemirli şöyle konuştu:

“Hasat zamanı ithalat yapmadık. Ben bakan olduğum sürece Türkiye hasat zamanı hiçbir zaman ithalat yapmayacak. Süt yem paritesi 1.50’dir. 16 milyar dolar ihracat yapmışız, 28.6 milyar dolar ihracatımız var. “

Bakan Pakdemirli, İstanbul’u susuz bırakmayacaklarını belirterek, “Menen’de teknik bir sorun olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi imzaladı ve bu konuyla gereğini yapacağız” şeklinde konuştu.

Bosna ve Sırbistan’dan ithal edilen et konusunda ise Pakdemirli, “2018’de Sırbistan’dan 3 bin 600 ton et ithal etmişiz, 2019’da 429 ton. Karşılıklı tavizlerin değiştiği, ticari anlaşmaların olduğu bir ülkede Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu anlaşmalar varken, devletin ali menfaatlerini kenara mı atacaktık” diye konuştu.