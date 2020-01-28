HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "2020 Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Sergisi"

"2020 Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında, PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen pul sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve 29 Ekim 2023'e kadar sürecek "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında, PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle düzenlenen "2020 Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Sergisi" açıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende PTT'nin çağın gereklerini yerine getirerek ülkenin değerli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

PTT'nin "2000 yılına mektup" kampanyasında üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Önal, "1985'te 15 yıl sonrası çok ileri bir yıldı. Ne yazık ki mektup yazmadım ama şimdi 2020 yılından geriye bakan 55 yaşında bir insan olarak düşündüğümde PTT'nin ne kadar ileri görüşlü bir kurum olduğunu anlıyorum." dedi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu da serginin 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu ise "16 Mart 1920'de İstanbul'u İngilizler işgal etmiş. Telgraf memuru Manastırlı Hamdi Efendi, Ankara'ya İstanbul'da olanları anlatan telgraflar çekmiş. Milli Mücadele'de etkin rol oynamıştır." diye konuştu.

Sergi, İstanbul'un ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ankara ve Kars'ta da ziyarete açılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2020 Milli Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli) Pul Sergisi

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi (Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni gelişme

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.