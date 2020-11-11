2020 Miss ABD belli oldu

Miss ABD birincisi seçilirken tüm ABD eyaletlerinin birincileri yarışıyor. İlk siyah Miss Mississippi Güzeli Asya Branch, 2020 ABD Güzeli seçildi.

Mississippi Üniversitesi’nde öğrenci olan 22 yaşındaki Branch, bahar aylarında yapılacakken koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım’a ertelenen törende Miss ABD tacını taktı. Branch, ABD’yi Miss Universe olarak bilinen Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil edecek.

Branch, tacını geçen yılın Amerika Güzeli Cheslie Kryst’ten devraldı. Kryst Miss ABD Güzeli seçilen ilk siyahtı. Branch de aynı unvanı alan ikinci siyah, Miss Mississippi seçilen ilk siyah olarak tarihe geçti.

Memphis şehrindeki Graceland Sergi Merkezi'nde yapılan törende Branch, sahneden, kutuplaşmış ülkeyi nasıl onaracağına dair mesajlar verdi.

Medya ve hükümet gibi kurumlara olan güveni yeniden sağlamak, bireysel silahlanma yasasını yenilemek gerektiğini söyledi.

Ailesinde çok sayıda kişinin silahı olduğunu belirten Branch, bireysel silahlanmada insanların izinlerini almadan önce bunları nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.