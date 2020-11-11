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2020 Miss ABD belli oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 11.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

İlk siyah Miss Mississippi Güzeli Asya Branch, 2020 ABD Güzeli seçildi. Branch'in tacını devraldığı geçen yılın birincisi Cheslie Kryst de bu unvanı alan bir siyahtı. Branch, bireysel silahlanmada insanların izinlerini almadan önce bunları nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

2020 Miss ABD belli oldu

Miss ABD birincisi seçilirken tüm ABD eyaletlerinin birincileri yarışıyor. İlk siyah Miss Mississippi Güzeli Asya Branch, 2020 ABD Güzeli seçildi.

Mississippi Üniversitesi’nde öğrenci olan 22 yaşındaki Branch, bahar aylarında yapılacakken koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım’a ertelenen törende Miss ABD tacını taktı. Branch, ABD’yi Miss Universe olarak bilinen Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil edecek.

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Branch, tacını geçen yılın Amerika Güzeli Cheslie Kryst’ten devraldı. Kryst Miss ABD Güzeli seçilen ilk siyahtı. Branch de aynı unvanı alan ikinci siyah, Miss Mississippi seçilen ilk siyah olarak tarihe geçti.

Memphis şehrindeki Graceland Sergi Merkezi'nde yapılan törende Branch, sahneden, kutuplaşmış ülkeyi nasıl onaracağına dair mesajlar verdi.

Medya ve hükümet gibi kurumlara olan güveni yeniden sağlamak, bireysel silahlanma yasasını yenilemek gerektiğini söyledi.

Ailesinde çok sayıda kişinin silahı olduğunu belirten Branch, bireysel silahlanmada insanların izinlerini almadan önce bunları nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Miss Mississippi Güzeli seçildiğinde verdiği röportajda babasının 10 yıl cezaevinde kaldığını anlatan Branch, tecrübesinin adalet reformunu savunması için ona ilham verdiğini söylemişti.

Branch, 2018'de eski mahkumları serbest bırakıldıktan sonra topluma yeniden kazandırmaya yardımcı olacak önlemleri konuşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini de açıklamıştı.

2019 AMERİKA GÜZELİ GÜZELİ DE BİR SİYAHTI

Avukat olarak çalışan Cheslie Kryst, 2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) seçildi.

Kryst'in rakipleri arasında gazeteciler, girişimciler ve ordu çalışanları vardı.

Güzellik yarışmasında finale kaldığı ve yarışmanın finalinin Nevada’da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kryst, bunun sebebini, ABD’de meclisinde kadınların çoğunlukta olduğu tek eyaletin Nevada olması şeklinde açıklamıştı.

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