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2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2020 19:42 | Son Güncelleme

14 Haziran'da gerçekleşen ve yüz binlerce kişinin girdiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı aradan uzun bir süre geçtiği için açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor... ÖSYM'nin takvimini takip edemeyen öğrenciler '2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu soruyor. Peki 2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 MSÜ sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin cevabını merakla beklediği 2020 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabını sizler için araştırdık. İşte son dakika MSÜ sınav bilgisi ve detaylar..

2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM’nin takvimini bilmeyen ve sorunun cevabını merak eden öğrenciler için 2020 MSÜ sınavının sonuçlarının 7 Temmuz tarihinde açıklanacağını belirtelim.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıdan sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.


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