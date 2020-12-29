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  4. 2020’nin asla anlayamayacağımız en büyük gizemleri

2020’nin asla anlayamayacağımız en büyük gizemleri

29.12.2020 13:05 | Son Güncelleme:
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2020’nin asla anlayamayacağımız en büyük gizemleri

2020 çeşitli şekillerde bizleri şaşırtmaya devam ediyor. İşte 2020’nin henüz açıklanamayan gizem dolu olayları!

Koronavirüs salgını 2020'ye damgasını vursa da, bu yıl gizemli ve şaşırtıcı başka şeyler de oldu.

5. Dünyanın çeşitli yerlerinde bir anda ortaya çıkan monolit sütunlar
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Kasım ayının ortalarından beri dünyanın farklı yerlerinde bir anda beliren monolitler tuhaf söylentilere yol açtı. Bu monolitler şimdiye kadar Utah, Romanya, Kaliforniya, Kolombiya, Hollanda, İspanya, Almanya ve İngiltere’de birkçok kez görüldü.

Bazıları bu metal yapıların yalnızca uzaylılar tarafından yapılmış olabileceğine inanırken, bazıları da monolitlerin bir çeşit reklam kampanyasının parçası olduğunu düşünüyor.

Utah’ta meydana çıkan ilk monoliti, bir grup sanatçı üstlendi.

New Mexico merkezli sanatçı grubu, bu monoliti 45.000 dolara sattığını da açıkladı.

Kendilerine The Most Famous Artist (En Ünlü Sanatçılar) adını veren grubun kurucusu Matty Mo, bu ayın başında Mashable ile yaptığı bir röportajda monolitlerin kendilerine ait olup olmadığına dair bir şey söylemedi ve “Orijinal eserin yasal sorumluluklarından dolayı çok fazla şey söyleyemem. Şu an hizmet olarak bu monolitler gibi otantik sanat objeleri sunuyoruz” dedi.

4. Pilotların aklını karıştıran gizemli sırt roketi

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Eylül ayında Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarında sırt roketi takan bir kişi, yaklaşık 900 metre yüksekten uçarken görüldü.

Fox 11 Los Angeles’ın haberine göre bir pilot, Los Angeles Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptığı sırada, kontrol kulesine uçaktan 16 km uzaklıkta yaklaşık 900 metre yükseklikte uçan bir insan gördüğünü söyledi. Bu açıklama, ikinci bir pilot tarafından doğrulandı. Uçuş sırasında görüş mesafesi açıktı ve hava aydınlıktı. Bu da iki pilotun uçan kişiyi çok net bir şekilde görmüş oldukları anlamına geliyor.

FBI’ın soruşturma başlattığı olay henüz netlik kazanmadı. Bazıları birinin sosyal medya videosu için sırt roketi takmış olabileceğini düşünse de, henüz olayı üstlenen biri çıkmadı.

3. ABD’de yüzlerce eve postalanan tuhaf tohum paketleri

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Yaz ayları boyunca ABD’nin çeşitli yerlerinden insanların posta kutusundan görünüşte bir açıklaması olmayan tohum paketleri çıkmaya başladı. Tohumların Çin’den geldiği düşünülse de, kısa süre içinde adres etiketlerinin sahte olduğu anlaşıldı.

ABD Tarım Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen yüzlerce Amerikalı bu gizemli tohumları ekti, hatta Motherboard’un haberine göre bazıları bu tohumları yedi.

Şimdiye kadar incelenen tohumların çoğunun zararsız bitkiler, çiçekli bitkiler, sebze ve ot olduğu belirtilmesine rağmen, uzmanlar diğer ülkelerden gelen tohumların yerel mahsüle zarar verme potansiyeli olan türler olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

2. Bütün olarak yok olan yıldız

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Gökbilimciler, devasa bir yıldızın ardında hiçbir iz bırakmadan tamamen kaybolmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Uzmanlar yıldızın süpernovada patlamaksızın bir kara delik yaratmadan yok olup olmadığını merak ediyor. Bu yıldız bilinen ilk örneği oldu.

Ancak Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayınlanan bir teori, büyük yıldızın parlaklığının uzay tozuyla kısmi olarak örtüldüğü için karardığını ileri sürüyor. Bu yıldız, dünyadan 75 milyon ışık yılı uzakta ve Kinman Cüce Galaksisi’nde, Kova Takımyıldızı’nda bulunuyor.

1. New York’ta görülen UFO sayısında artış

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ABD’deki Ulusal UFO Raporlama Merkezi’ne (NUFORC) göre, New York’ta görüldüğü iddia edilen UFO sayısı 2019’a göre %31 artmış. Bu yıl 46 kez UFO bildirimi yapılırken, geçen sene bu sayı 35’ti. 2020’de bildirilen vaka sayısı, 2018’de bildirilen 12 vakadan %283’lük bir artış göstermiş.

New York Post’un haberine göre bu olaydan biri 8 Haziran’da meydana geldi ve Bronx’ta yaşayan bir kişi ‘30 uçan nesnenin mükemmel bir çizgide ve mükemmel bir eşzamanlılıkla uçtuğunu’ iddia etti. Bu kişi “İçki içmemiştim, herhangi bir ilaç kullanmamıştım ve UFO’lar hakkında komplo teorilerine inanan biri değilim” demişti.


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