2020’nin asla anlayamayacağımız en büyük gizemleri

Koronavirüs salgını 2020'ye damgasını vursa da, bu yıl gizemli ve şaşırtıcı başka şeyler de oldu.

5. Dünyanın çeşitli yerlerinde bir anda ortaya çıkan monolit sütunlar



Kasım ayının ortalarından beri dünyanın farklı yerlerinde bir anda beliren monolitler tuhaf söylentilere yol açtı. Bu monolitler şimdiye kadar Utah, Romanya, Kaliforniya, Kolombiya, Hollanda, İspanya, Almanya ve İngiltere’de birkçok kez görüldü.

Bazıları bu metal yapıların yalnızca uzaylılar tarafından yapılmış olabileceğine inanırken, bazıları da monolitlerin bir çeşit reklam kampanyasının parçası olduğunu düşünüyor.

Utah’ta meydana çıkan ilk monoliti, bir grup sanatçı üstlendi.

New Mexico merkezli sanatçı grubu, bu monoliti 45.000 dolara sattığını da açıkladı.

Kendilerine The Most Famous Artist (En Ünlü Sanatçılar) adını veren grubun kurucusu Matty Mo, bu ayın başında Mashable ile yaptığı bir röportajda monolitlerin kendilerine ait olup olmadığına dair bir şey söylemedi ve “Orijinal eserin yasal sorumluluklarından dolayı çok fazla şey söyleyemem. Şu an hizmet olarak bu monolitler gibi otantik sanat objeleri sunuyoruz” dedi.