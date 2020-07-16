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2020'nin en çok tercih edilen kısa saç modelleri! Soluğu kuaförde alacaksınız...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 09:18 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Nemli ve boğucu havalarda "Ben bu saçlarla ne yapacağım?" diye düşünüyorsanız en iyisi saçları kısa kestirmek... Sıcak havalarda şık görünürken rahat olmak isteyen kadınlar, tercihlerini kısa saç modellerinden yana kullanıyor. Sizin için derlediğimiz modelleri görünce soluğu kuaförde alacaksınız!

2020'nin en çok tercih edilen kısa saç modelleri! Soluğu kuaförde alacaksınız...

Bele kadar gelen uzun saçların moda dünyasındaki vadesi çoktan doldu diyebiliriz. Son zamanlarda omuz veya kulak hizasına gelen kısa saçlar, fazlasıyla ilgi görüyor. Siz de saçlarınızı kestirmek istiyor ancak model konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, bu senenin trend modellerine mutlaka göz atmalısınız. Birbirinden güzel kısa saç kesimleriyle tarzınızı konuşturabilir, kendinizi baştan yaratabilirsiniz.

KADINLARA ÖZEL KISA SAÇ MODELLERİ

Kısa saç denilince aklınıza tek bir model geliyorsa yanılıyorsunuz. Farklı tasarımlar ve sihirli dokunuşlarla kısa saçlar, tüm kadınların ilgisini çekmeyi başardı. Hazırsanız en güzel modelleri birlikte inceleyelim. İşte bu senenin en beğenilen kısa saç modelleri..

1. Katlı Kısa Saç Kesimi

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Saçlarını hem kısa hem de katlı kestiren kadınların cesareti hakkında kitap yazılsa, eminiz, ciltler sürerdi. Oldukça şık ve modern görünüme sahip olan katlı kısa modeller, saçlarınızın hacim kazanmasını sağlar. Özellikle işlem görmüş uzun ve cansız saçlara sahipseniz katlı kısa saç kesimini denemenizi tavsiye ederiz.

2. Pixie Kısa Saç Kesimi

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Hayatında konfordan vazgeçemeyen kadınların tercihi olan pixie model, en iddialı kesimler arasında yerini almayı başardı. Sıcak havalardan bunalan kadınların gözdesi olan model, kadınlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Eğer pixie kesime kesime karar verdiyseniz öncelikle bu modeli istediğinize kesin olarak emin olmalısınız.

3. Bob Kısa Saç Kesimi

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Saç uzunluğu ister orta boy, ister kısa olsun; bob kesimin modası bu dönemde de devam ediyor. Her yüz biçimine yakışan bob kesimi, kadınların en çok beğendiği modellerden biri olmayı başardı. Modeli basamaksız düz kesim olarak tercih edebileceğiniz gibi isterseniz modele perçem veya kakül ile hareketlilik kazandırabilirsiniz.

4. Lob Kesimi

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Saçlarınızı kısa kestirmek istiyor ancak çok kısa kestirmeye cesaret edemiyorsanız lob kesim tam size göre. Bob kesiminden birkaç parmak daha uzun olan lob modeli, değişime giden yolda ilk adımı atmanıza yardımcı olacak.

5. Kaküllü Küt Kesim

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Bir klasik haline gelen küt kesim ile kakülü birleştirerek cazibeli bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kulak veya çene hizasına denk gelen kısa küt kesim, rahatlığın en şık haline sahip olmanızı sağlar.

6. Asimetrik Kısa Kesim

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Günlük hayatınızda spor şıklığı tercih ediyorsanız asimetrik saç kesimine bayılacaksınız. Pratik ve doğal görünüme sahip model, saçınıza şekil vermenizi kolaylaştırır.


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