2020'nin en çok tercih edilen kısa saç modelleri! Soluğu kuaförde alacaksınız...

Bele kadar gelen uzun saçların moda dünyasındaki vadesi çoktan doldu diyebiliriz. Son zamanlarda omuz veya kulak hizasına gelen kısa saçlar, fazlasıyla ilgi görüyor. Siz de saçlarınızı kestirmek istiyor ancak model konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, bu senenin trend modellerine mutlaka göz atmalısınız. Birbirinden güzel kısa saç kesimleriyle tarzınızı konuşturabilir, kendinizi baştan yaratabilirsiniz.

KADINLARA ÖZEL KISA SAÇ MODELLERİ

Kısa saç denilince aklınıza tek bir model geliyorsa yanılıyorsunuz. Farklı tasarımlar ve sihirli dokunuşlarla kısa saçlar, tüm kadınların ilgisini çekmeyi başardı. Hazırsanız en güzel modelleri birlikte inceleyelim. İşte bu senenin en beğenilen kısa saç modelleri..

1. Katlı Kısa Saç Kesimi

Saçlarını hem kısa hem de katlı kestiren kadınların cesareti hakkında kitap yazılsa, eminiz, ciltler sürerdi. Oldukça şık ve modern görünüme sahip olan katlı kısa modeller, saçlarınızın hacim kazanmasını sağlar. Özellikle işlem görmüş uzun ve cansız saçlara sahipseniz katlı kısa saç kesimini denemenizi tavsiye ederiz.