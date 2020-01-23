2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 şehir listede

Araştırma firması Numbeo tarafından yapılan listede önde gelen ülkelerden bazılarının sıralamada dahi yer almadığı görüldü. Peki Türkiye'den hangi şehirler listeye girdi?
İşte o liste:
374- KARAKAS / VENEZUELA
Puanı: 15.10
373- PORT MORESBY / PAPUA YENİ GİNE
Puanı: 16.42
371- CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA
Puanı: 18.37
370- DURBAN / GÜNEY AFRİKA
Puanı: 19.28
234- İSTANBUL / TÜRKİYE
Puanı: 52.52
167- ANKARA / TÜRKİYE
Puanı: 59.57
60- İZMİR / TÜRKİYE
Puanı: 72.94
57- ANTALYA / TÜRKİYE
Puanı: 73.39
52- BURSA / TÜRKİYE
Puanı: 74.12
20- TAMPERE / FİNLANDİYA
Puanı: 79.12
19- HONG KONG
Puanı: 79.30
18- TRONDHEIM / NORVEÇ
Puanı: 79.40
17- TARTU / ESTONYA
Puanı: 79.43
16- RIJEKA / HIRVATİSTAN
Puanı: 79.47
15- TİFLİS / GÜRCİSTAN
Puanı: 79.51
14- MARKHAM / KANADA
Puanı: 79.66
13- CLUJ NAPOCA / ROMANYA
Puanı: 80.31
12- BASEL / İSVİÇRE
Puanı: 80.66
11- CANBERRA / AVUSTRALYA
Puanı: 80.68
10- IRVINE - KALİFORNİYA / ABD
Puanı: 81.74
9- BERN / İSVİÇRE
Puanı: 81.98
8- ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
Puanı: 82.45
7- MUNİH / ALMANYA
Puanı: 82.61
6- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Puanı: 82.95
5- ZURİH / İSVİÇRE
Puanı: 83.17
4- QUEBEC CİTY / KANADA
Puanı: 85.36
3- TAIPEI / TAYVAN
Puanı: 85.80
2- DOHA / KATAR
Puanı: 88.52
1- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Puanı: 88.67
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