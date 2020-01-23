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  4. 2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 şehir listede

2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den 6 şehir listede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu. Şehirlerdeki suç işleme oranlarına göre oluşturulan listede 2020'nin en güvenli şehirleri açıklandı. 324 şehrin yer aldığı listeye Türkiye'den 6 şehir girerken, biri ise ilk 10'daki yerini aldı.

Araştırma firması Numbeo tarafından yapılan listede önde gelen ülkelerden bazılarının sıralamada dahi yer almadığı görüldü. Peki Türkiye'den hangi şehirler listeye girdi?

İşte o liste:

374- KARAKAS / VENEZUELA

374- KARAKAS / VENEZUELA
Puanı: 15.10

373- PORT MORESBY / PAPUA YENİ GİNE

373- PORT MORESBY / PAPUA YENİ GİNE
Puanı: 16.42

371- CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA

371- CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA
Puanı: 18.37

370- DURBAN / GÜNEY AFRİKA

370- DURBAN / GÜNEY AFRİKA
Puanı: 19.28

234- İSTANBUL / TÜRKİYE

234- İSTANBUL / TÜRKİYE
Puanı: 52.52

167- ANKARA / TÜRKİYE

167- ANKARA / TÜRKİYE
Puanı: 59.57

60- İZMİR / TÜRKİYE

60- İZMİR / TÜRKİYE
Puanı: 72.94

57- ANTALYA / TÜRKİYE

57- ANTALYA / TÜRKİYE
Puanı: 73.39

52- BURSA / TÜRKİYE

52- BURSA / TÜRKİYE
Puanı: 74.12

20- TAMPERE / FİNLANDİYA

20- TAMPERE / FİNLANDİYA
Puanı: 79.12

19- HONG KONG

19- HONG KONG
Puanı: 79.30

18- TRONDHEIM / NORVEÇ

18- TRONDHEIM / NORVEÇ
Puanı: 79.40

17- TARTU / ESTONYA

17- TARTU / ESTONYA
Puanı: 79.43

16- RIJEKA / HIRVATİSTAN

16- RIJEKA / HIRVATİSTAN
Puanı: 79.47

15- TİFLİS / GÜRCİSTAN

15- TİFLİS / GÜRCİSTAN
Puanı: 79.51

14- MARKHAM / KANADA

14- MARKHAM / KANADA
Puanı: 79.66

13- CLUJ NAPOCA / ROMANYA

13- CLUJ NAPOCA / ROMANYA
Puanı: 80.31

12- BASEL / İSVİÇRE

12- BASEL / İSVİÇRE
Puanı: 80.66

11- CANBERRA / AVUSTRALYA

11- CANBERRA / AVUSTRALYA
Puanı: 80.68

10- IRVINE - KALİFORNİYA / ABD

10- IRVINE - KALİFORNİYA / ABD
Puanı: 81.74

9- BERN / İSVİÇRE

9- BERN / İSVİÇRE
Puanı: 81.98

8- ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

8- ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
Puanı: 82.45

7- MUNİH / ALMANYA

7- MUNİH / ALMANYA
Puanı: 82.61

6- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

6- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Puanı: 82.95

5- ZURİH / İSVİÇRE

5- ZURİH / İSVİÇRE
Puanı: 83.17

4- QUEBEC CİTY / KANADA

4- QUEBEC CİTY / KANADA
Puanı: 85.36

3- TAIPEI / TAYVAN

3- TAIPEI / TAYVAN
Puanı: 85.80

2- DOHA / KATAR

2- DOHA / KATAR
Puanı: 88.52

1- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

1- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
Puanı: 88.67
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Anahtar Kelimeler:
güvenli şehirler seyahat

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