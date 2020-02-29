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2020’nin en iyi Android Emülatörleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kısaca Android Emülatör, bilgisayarınıza kurduğunuz bir program sayesinde bilgisayarınızı sanal telefon veya sanal tablet yapan bir uygulama.

2020’nin en iyi Android Emülatörleri

Yukarıda da söylediğimiz gibi bir emülatörü bilgisayarınıza kurduğunuz zaman bilgisayarınızı emülatörü kapatana kadar Android bir cihaz olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulsun ki sorusu oluşmasın hemen.

Android emülatör çoğu zaman kendi telefonunuzda yapmak istemediğiniz şeyleri yaptığınız hayali bir telefon. Örneğin telefonunuzda çok yer kaplıyor diye CoD Mobile'ı telefonunuza indirmiyorsunuz. Bunu sanal sürücüye yükleyerek kolaylıkla oynayabilirsiniz. Ya da tehlikeli gördüğünüz bir uygulamayı yükleyebilirsiniz. Bu nedenle size Türkçe dil desteği olan en iyi 5 Android Emülatörü sıraladık.

Belki de en iyi iki emülatör hangileri diye sorsak bir çoğunuz BlueStacks ve Nox diyecek. Bu nedenle bu ikisinin yerlerini değiştirmek sizin tercihinize bırakılmış bir durum. BlueStacks  android kullanıcılarının en aşina olduğu uygulama. Kolay bir kurulum ile hemen kullanıma başlıyorsunuz. Bu emülatörün en can sıkıcı yanı almış olduğu reklamlar. Reklamları görmezden gelirseniz ve bilgisayarınızın da özellikleri iyi ise bu emülatörde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz.

Neden Nox Player?

Bu sorunun cevabı çünkü bu android emülatör PUBG veya Justice League gibi büyük oyunları oynamak için en uygun emülatörlerden biri. Klavye, Fare ve Gamepad tuşlarını eşleyebilmeniz bu emülatörün en çok tercih edilmesini sağlayan tarafı. Nox'ta canınızı sıkacak tek taraf uygulamanın aşırı güç tüketmesi.

Oyun Odaklı Emülatör: MeMu Play

Diğer emülatörlerin içinde bulunduğu yarışa biraz daha geç katılan Memu Player, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Tamamen oyun odaklı olması bu emülatörün avantajlı tarafı. Şimdilik grafik açısından tartışmaya açık olan uygulamanın Android Jelly Bean, Kit Kat ve Lollipop gibi farklı Android sürümlerini destekliyor olması sevindirici.

Basit arayüze sahip: Ko Player

Ko Player, belki de emülatörler içinde en az reklam gösteren uygulama. Çok sade ve basit bir görünümü bulunan emülatör tıpkı diğerleri gibi kaliteli oyun oynatma hedefi güdüyor. Ancak bu emülatörün dezavantajı zaman zaman donması ve mavi ekran hatasına sahip olması.

Ayrı bir işletim sistemi olan:Bliss OS

Yukarıda sayılan Android emülatörler bilgisayara yükleniyor ve hayali bir telefon oluşturuyorlar. Bliss OS ise tamamen bilgisayara kurulan bir Android işletim sistemi. Bliss OS'u bilgisayara yükleyebileceğiniz gibi harici bir flaş belleğe de kurulumunu yapabilirsiniz.

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Android Emülatör android

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