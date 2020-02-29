2020’nin en iyi Android Emülatörleri

Yukarıda da söylediğimiz gibi bir emülatörü bilgisayarınıza kurduğunuz zaman bilgisayarınızı emülatörü kapatana kadar Android bir cihaz olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulsun ki sorusu oluşmasın hemen.

Android emülatör çoğu zaman kendi telefonunuzda yapmak istemediğiniz şeyleri yaptığınız hayali bir telefon. Örneğin telefonunuzda çok yer kaplıyor diye CoD Mobile'ı telefonunuza indirmiyorsunuz. Bunu sanal sürücüye yükleyerek kolaylıkla oynayabilirsiniz. Ya da tehlikeli gördüğünüz bir uygulamayı yükleyebilirsiniz. Bu nedenle size Türkçe dil desteği olan en iyi 5 Android Emülatörü sıraladık.

Belki de en iyi iki emülatör hangileri diye sorsak bir çoğunuz BlueStacks ve Nox diyecek. Bu nedenle bu ikisinin yerlerini değiştirmek sizin tercihinize bırakılmış bir durum. BlueStacks android kullanıcılarının en aşina olduğu uygulama. Kolay bir kurulum ile hemen kullanıma başlıyorsunuz. Bu emülatörün en can sıkıcı yanı almış olduğu reklamlar. Reklamları görmezden gelirseniz ve bilgisayarınızın da özellikleri iyi ise bu emülatörde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz.