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  4. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon açıklandı!

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

En çok satan akıllı telefonlar hangisi? sorusu 2020'nin ilk çeyreği için yanıt buldu. Canalys araştırma firması, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları listeledi.

En çok satan akıllı telefon hangisi? sorusu özellikle akıllı telefon almaya niyetlendiğimiz dönemlerde kafamızı oldukça kurcalıyor. Bu soruya bir yanıt bulabilmek için çeşitli inceleme videolarını izliyor, makaleler okuyoruz. Bazen de bu konuda yayınlanan veri analizleri bizlere tercihimizde yardımcı oluyor. Bugün bu konuda yardımcı olabilecek bir veri daha paylaşıldı bile.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR BELİRLENDİ

Canalys, 2020'nin en çok satılan akıllı telefon modellerini ve markalarını araştırdı. Firmanın paylaştığı son v erilere göre Ocak ve Şubat ayının en çok satan akıllı telefonu Xiaomi Redmi Note 8 / 8 T olmuştu. 2020'nin ilk çeyrek sonuçlarında ise durumlar biraz değişmiş gibi gözüküyor. Gelin lafı fazla uzatmadan en çok satan akıllı telefonlar listesine geçelim.

İşte 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar!

Samsung Galaxy A51 (Yüzde 2.3 pazar payı)
Xiaomi Redmi 8 (Yüzde 1.9 pazar payı)
Samsung Galaxy S20+ (Yüzde 1.7 pazar payı)
Samsung Galaxy A10s (Yüzde 1.6 pazar payı)
Xiaomi Redmi Note 8 (Yüzde 1.6 pazar payı)
Samsung Galaxy A20s (Yüzde 1.4 pazar payı)
Listeye baktığımızda bizi şaşırtan bir tablo ortaya çıkıyor. Zira 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satan altı akıllı telefonun dördü Samsung üretimi. Xiaomi ise 2 telefonunu listeye sokmayı başarıyor. Apple'ın iPhone 11 serisinden şaşırtıcı bir şekilde listeye giren yok.
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