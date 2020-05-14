2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon açıklandı!

En çok satan akıllı telefon hangisi? sorusu özellikle akıllı telefon almaya niyetlendiğimiz dönemlerde kafamızı oldukça kurcalıyor. Bu soruya bir yanıt bulabilmek için çeşitli inceleme videolarını izliyor, makaleler okuyoruz. Bazen de bu konuda yayınlanan veri analizleri bizlere tercihimizde yardımcı oluyor. Bugün bu konuda yardımcı olabilecek bir veri daha paylaşıldı bile.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONLAR BELİRLENDİ

Canalys, 2020'nin en çok satılan akıllı telefon modellerini ve markalarını araştırdı. Firmanın paylaştığı son v erilere göre Ocak ve Şubat ayının en çok satan akıllı telefonu Xiaomi Redmi Note 8 / 8 T olmuştu. 2020'nin ilk çeyrek sonuçlarında ise durumlar biraz değişmiş gibi gözüküyor. Gelin lafı fazla uzatmadan en çok satan akıllı telefonlar listesine geçelim.