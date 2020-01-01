2020’nin ilk sürprizi: Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez göründü!

Samsung Galaxy Note 10 Lite hakkındaki dedikodular yeni değil. Yaklaşık birkaç aydır Galaxy Note 10 Lite ismi karşımıza çıkıyor ve karşımıza çıktığı gibi de hiç gündemden düşmüyor. Zira Galaxy Note 10+ benzer yapıda ama daha uygun fiyatlı olacak olan Galaxy Note 10 Lite’ı herkes merak ediyor. Bugün bu merakları gidereceğini düşündüğümüz bazı görüntüler TechTalkTV isimli bir YouTube kanalından geldi ve Galaxy Note 10 Lite bizlere kendini gösterdi.

GALAXY NOTE 10 LİTE KANLI CANLI GÖRÜNTÜLENDİ

TechTalkTV Galaxy Note 10 Lite’a ait olduğunu söylediği görüntüleri, önce kendi YouTube hesabından daha sonra ise resmi Twitter hesabından paylaştı. Görüntülere baktığımızda, Galaxy Note 10 Lite’ın ön tarafında Galaxy Note 10 ile benzer bir yapı görüyoruz. Örneğin, Galaxy Note 10’da bulunan ön kamera deliği, Galaxy Note 10 Lite’da da aynen korunuyor. Ancak iki telefon arasında farklılıklar da yok değil. Galaxy Note 10 Lite’ın çerçevelerine baktığımızda, çerçevelerin Galaxy Note 10’dan daha kalın olduğunu, telefonun Galaxy Note 10’dan daha uzun bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.