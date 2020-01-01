2020’nin ilk sürprizi: Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez göründü!

Samsung Galaxy Note 10 Lite hakkındaki dedikodular yeni değil. Yaklaşık birkaç aydır Galaxy Note 10 Lite ismi karşımıza çıkıyor ve karşımıza çıktığı gibi de hiç gündemden düşmüyor. Zira Galaxy Note 10+ benzer yapıda ama daha uygun fiyatlı olacak olan Galaxy Note 10 Lite’ı herkes merak ediyor. Bugün bu merakları gidereceğini düşündüğümüz bazı görüntüler TechTalkTV isimli bir YouTube kanalından geldi ve Galaxy Note 10 Lite bizlere kendini gösterdi.
TechTalkTV Galaxy Note 10 Lite’a ait olduğunu söylediği görüntüleri, önce kendi YouTube hesabından daha sonra ise resmi Twitter hesabından paylaştı. Görüntülere baktığımızda, Galaxy Note 10 Lite’ın ön tarafında Galaxy Note 10 ile benzer bir yapı görüyoruz. Örneğin, Galaxy Note 10’da bulunan ön kamera deliği, Galaxy Note 10 Lite’da da aynen korunuyor. Ancak iki telefon arasında farklılıklar da yok değil. Galaxy Note 10 Lite’ın çerçevelerine baktığımızda, çerçevelerin Galaxy Note 10’dan daha kalın olduğunu, telefonun Galaxy Note 10’dan daha uzun bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Galaxy Note 10 Lite’ın arka tarafına baktığımızda ise bizi Galaxy S11’de (veyahut son zamanlarda popüler olan ismiyle Galaxy S20’de) kullanılacağı düşünülen yeni dikdörtgen arka kamera tasarımı karşılıyor. Buradaki görüntülerde Galaxy Note Lite’da üçlü bir kamera kurulumu olacağı da açıkça görünmekte.
Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın özellikleri arasında Samsung’un üst seviye işlemcisi Exynos 9810, ekran altı parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi ve 4.500 mAh değerinde bir bataryanın yer alması bekleniyor. Tabi tüm bunların hepsi söylentilerden ve sızıntılardan yola çıkılarak oluşturulmuş bir özellikler listesi. Galaxy Note 10 Lite’ın tüm özelliklerini Samsung tarafından yapılacak tanıtım ile keşfedeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla da tanıtım tarihi oldukça yakın.
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