HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 2020'nin meteorolojik olayları tek videoda toplandı!

2020'nin meteorolojik olayları tek videoda toplandı!

19.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat), 2020'nin uzay görüntülerini yayınladı. Yaklaşık 10 dakikalık video, 2020 yılında gerçekleşen meteorolojik olayların uzaydan nasıl göründüğünü gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl meteorolojik olaylar açısından oldukça zorlu geçti. Tüm dünyada büyük orman yangınları, seller ve olağan dışı hava olayları yaşandı. Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat) ise
2020'ye dair dikkat çeken bir video paylaştı.

EUMETSAT, "2020'NİN HAVA DURUMU"NU YAYINLADI

Eumetsat, kendi uydu görüntülerini Çin ve Japonya'nın meteoroloji kurumlarından destek alarak birleştirdi. Böylece 2020'de Dünya'da gerçekleşen meteorolojik olayların uzaydan nasıl göründüğünü gösteren bir video ortaya çıktı. Yaklaşık 10 dakikalık video, YouTube üzerinden yayınlandı.

Blue Origin, uzay turizmi için bilet satışına başlayacak!Blue Origin, uzay turizmi için bilet satışına başlayacak!

İŞARETLEMELER VAR

2020'de Dünya'da gerçekleşen meteorolojik olaylara bakış atmamızı sağlayan videoda teşkilat büyük fırtınaları ve hareket yönlerini de işaretlemiş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Apple tasarımı değiştiriyor! iPhone 12'ye benzeyebilirApple tasarımı değiştiriyor! iPhone 12'ye benzeyebilir
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.