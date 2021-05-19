2020'nin meteorolojik olayları tek videoda toplandı!

Geçtiğimiz yıl meteorolojik olaylar açısından oldukça zorlu geçti. Tüm dünyada büyük orman yangınları, seller ve olağan dışı hava olayları yaşandı. Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (Eumetsat) ise

2020'ye dair dikkat çeken bir video paylaştı.

EUMETSAT, "2020'NİN HAVA DURUMU"NU YAYINLADI

Eumetsat, kendi uydu görüntülerini Çin ve Japonya'nın meteoroloji kurumlarından destek alarak birleştirdi. Böylece 2020'de Dünya'da gerçekleşen meteorolojik olayların uzaydan nasıl göründüğünü gösteren bir video ortaya çıktı. Yaklaşık 10 dakikalık video, YouTube üzerinden yayınlandı.

İŞARETLEMELER VAR

2020'de Dünya'da gerçekleşen meteorolojik olaylara bakış atmamızı sağlayan videoda teşkilat büyük fırtınaları ve hareket yönlerini de işaretlemiş durumda.

