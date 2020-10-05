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2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar hangileri?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

En çok indirilen uygulamalar için 2020 yılının üçüncü çeyrek raporu paylaşıldı. Sensor Tower, koronavirüsün damga vurduğu 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı. Listenin ilk sırasındaki isim ise ne Instagram ne WhatsApp oldu. Sürpriz bir isim, en çok indirilen uygulama olmayı başardı.

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar hangileri?

En çok indirilen uygulamalar listesinin tepesinde hep benzer isimler yer alıyor. Bu isimler Facebook, WhatsApp, Instagram ve YouTube gibi kullanıcı sayısı yüksek olan uygulamalar olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda bu uygulamalara bir isim daha eklenmiş durumda. O isim, ABD hükümeti ile arasında sorunlar yaşanan TikTok oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok, yayınlanan son bir rapora göre, 2020'nin üçüncü çeyreğine de damga vurmayı başardı.

TİKTOK LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Çeşitli analizler yayınlayan Sensor Tower, bu kez 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamaları ve en çok kazanan oyunları sıraladı. App Store ise rapora göre Google Play Store'dan daha çok kazanç sağladı. En çok indirilen uygulama ise son zamanların sürprizi olan TikTok oldu. TikTok, hem App Store hem de Google Play Store'da üçüncü çeyreğin en çok indirilen uygulaması olarak listelendi. TikTok'u ise Facebook, Zoom, WhatsApp, Instagram ve Google Meet gibi rakipler takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:

İŞTE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR

  • TikTok
  • Facebook
  • Zoom
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Google Meet
  • Snack Video
  • Messenger
  • Telegram
  • Snapchat

TikTok

En çok kazanan mobil oyunlar listesinde ise ilk iki oyun, Tencent Games'ten çıktı. En çok gelir elde eden 10 oyun arasında Honor of Kings birinciliği alırken, pek çok oyuncunun telefonuna yüklemekten kaçınmadığı PUBG Mobile ikinci oldu. Apple'ın uygulama mağazası App Store, tıpkı en çok indirilen uygulamalarda olduğu gibi Google Play Store'dan daha çok para kazandı.

PUBG Mobile

İŞTE 2020'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE EN ÇOK KAZANAN 10 OYUN

  • Honor of Kings
  • PUBG Mobile
  • Pokemon GO
  • Roblox
  • Coin Master
  • Fate/Grand Order
  • Monster Strike
  • Gardenscapes
  • DBZ Dokkan Battle
  • Candy Crush Saga

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