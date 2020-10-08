2020 Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı Şair Louise Glück'ün

2020 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Amerikalı şair Louise Glück layık görüldü.

İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada şair Glück'ün ”yalın güzelliğiyle bireysel varoluşu evrensel kılan, kolayca tanınan şiirsel sesinden” övgüyle bahsedildi.

12 şiir kitabı yayınlanan Louise Glück'ün daha önce aldığı ödüller arasında Pulitzer ve Ulusal Kitap Ödülü de bulunuyor.

Nobel Edebiyat Ödülü de diğerleri gibi 1,1 milyon dolarlık para ödülünü içeriyor.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise yarın açıklanacak.

Nobel Kimya Ödülü bu yıl gen biçimlendirme metodu CRISPR'ın geliştirilmesine katkıda bulunan iki kadın araştırmacıya verildi.

Bu yıl üç uzman da kara deliklerle ilgili buluşları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

2020 Nobel Tıp Ödülü ise Hepatit C virüsünü keşfeden üç uzmanın oldu.

