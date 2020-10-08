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  4. 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Amerikalı şair Louise Glück oldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Amerikalı şair Louise Glück oldu

08.10.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Amerikalı şair Louise Glück oldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Amerikalı şair Louise Glück'ü layık gördü.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı belli oldu. İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Amerikalı şair Louise Glück'ü layık gördü.

İsveç Akademisi, 2018 yılında yaşanan taciz olayları dolayısıyla 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü birlikte takdim etmişti. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü "Öyküsel hayalgücü ile beraber ansiklopedik bir tutkuyla sınırları aşmayı yaşam biçimi olarak temsil eden" Polonya'lı yazar Olga Tokarczuk'a verilmişti.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise "Edebi hüneri ile insan deneyiminin sınırlarını tecrübe etmesi" sebebiyle Avusturya'lı yazar Peter Handke'ye takdim edilmişti. Tokarczuk ve Handke, 9 milyon İsveç kronu
(Yaklaşık 8 milyon Türk lirası) tutarındaki ödülün sahibi olmuştu.

2018 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDEN ERTELENMİŞTİ?

2018'de ortaya çıkan cinsel istismar skandalı nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü rafa kaldırılmıştı.

İsveç Akademisi üyesi olan Katarine Frostenson'un eşi Jean Jacques Arnault'un cinsel istismar olayına karıştığı ortaya çıkmıştı. Jean Jacques Arnault hakkında 18 kadın suç duyurusunda bulunmuştu. Üç akademi üyesi, yaşananların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia ederek istifa etmişti.

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