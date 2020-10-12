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  4. 2020 Nobel Ekonomi Ödülü 'Müzayede Teorisine' Verildi

2020 Nobel Ekonomi Ödülü 'Müzayede Teorisine' Verildi

12.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Stanford Üniversitesi uzmanı iki Amerikalı iktisatçı, Paul Milgrom ve Robert Wilson, müzayede teorisine yaptıkları katkılar ve yeni müzayede formatlarına ilişkin icatları nedeniyle 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu

2020 Nobel Ekonomi Ödülü 'Müzayede Teorisine' Verildi

Stanford Üniversitesi uzmanı iki Amerikalı iktisatçı, Paul Milgrom ve Robert Wilson, müzayede teorisine yaptıkları katkılar ve yeni müzayede formatlarına ilişkin icatları nedeniyle 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, yaptığı açıklamada, "Yeni müzayede formatları, temel araştırmaların topluma fayda sağlayan buluşlar geliştirmeye nasıl katkı sağladığının güzel bir örneği" ifadelerini kullandı.

Milgrom ve Wilson, yaptıkları çalışmalarda, ihalelere giren tarafların fazla ödeme yapmaktan nasıl kaçındıklarına ve rakiplarinin değer ölçütlerini daha iyi anladıkları zaman neler olduğuna açıklık getiriyor.

Nobel Ödülü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamadaysa "Her yerde görebileceğimiz müzayedeler gündelik hayatımızı etkiliyor. Bu yılın ekonomi ödülü sahipleri Paul Milgrom ve Robert Wilson, müzayede teorisini ilerletti ve geliştirdikleri yeni müzayede formatlarıyla dünyanın her yerinde satıcı, alıcı ve vergi mükelleflerine fayda sağladı" ifadelerine yer verildi.

Yeni müzayede formatları; radyo frekans ruhsatları, balıkçılık kotaları, uçakların iniş sıraları ve emisyon miktarlarına ilişkin izinler gibi birçok alanda kullanılıyor.

Milgrom ve Wilson, birbiriyle ilişkili kalemlerin satılmasıyla ilgili formatları aynı dönemde geliştirmişti. Amerikalı yetkililer, 1994 yılında ikilinin müzayede tasarımlarından birini, radyo frekanslarının telekomünikasyon operatörlerine satışında kullandı. Bu model, o zamandan beri birçok ülkede benimsendi.

Ekonomi ödülü, bu yıl Corona pandemisinin gölgesinde dağıtılan Nobel Ödülleri'nin sonuncusuydu.

Aralık ayında düzenlenen geleneksel gala yemeği, pandemi nedeniyle iptal edildi. Diğer kutlamalar, virüsün yayılması riskini önlemek için sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Nobel Ekonomi Ödülü, dinamitin mucidi sanayici Alfred Nobel'in 1895 yılında beş bilim dalı için oluşturduğu ödüller arasında yer almıyordu. İsveç Merkez Bankası'nın oluşturduğu Nobel Ekonomi Ödülü, ilk kez 1969 yılında sahibini bulmuştu.

Norveç Nobel Komitesi ise pandemi nedeniyle daha az sayıda katılımcının yer alacağı bir ödül töreni düzenlemeyi planlıyor. Tören, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da yapılacak.

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