Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan düzenlemeye göre, TÜBİTAK ve TÜBA koordinesindeki ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye girenlerden doktora yapanlara, makale yazanlardan patent tescili yapanlara kadar çok sayıda faaliyete hizmet puanı verilecektir. 2020 Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler neler? Muallimlerin, hizmet puanlarını düzenleyen, atama ve mahal değiştirme yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız. Daha evvel yalnızca 3 başlıktaki durumlar hizmet puanına tesir edenler, yönetmelikle bu etkinliklere yenisi eklenmiştir. Yeni eklenenler şu biçimdedir:



1- Yatılı kesim ortaokul sözü “Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında” olarak değiştirilmiştir. Buna nazaran yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak vazife yapanlara ek hizmet puanı verilecektir. 2- 2- İYEP kapsamında ders okutanlara her ay için ek 0,5 hizmet punaı verilecek. 3- 3- Zarurî çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında vazife yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle farz çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara ek hizmet puanı verilecek.

4- 4- TÜBİTAK ve TÜBA koordinesinde yürütülen ulusal yahut milletlerarası bilim olimpiyatları ve araştırma girişimi yarışlarında ferdî yahut kadro olarak birinci üç aşamaya giren yahut mansiyon mükafatı alan talebelere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran hocalara ek hizmet puanı verilecek. 5- 5- Ulusal yahut milletlerarası kapsamda düzenlenen ilmî, sanatsal, kültürel yahut sportif yarışlarda kişisel yahut ekip olarak birinci üç aşamaya giren yahut mansiyon armağanı alan hocalara ek hizmet puanı verilecek. 6- Doktora, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (Ortaöğretim alan hocalığı tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç), 2. bir dört senelık yükseköğrenim mezunu olanlara, hakemli mecmualarda makalesi yayımlananlara, muvaffakiyet dokümanı, üstün muvaffakiyet evrakı yahut armağan sahalara, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara, patent, yararlı model ve tasarım tescili yapanlara ek hizmet puanı verilecektir. Doktora için verilecek 90, tezli yüksek lisans için ise 50 hizmet puanı verilecektir.

**İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN KARŞILAŞTIRMALI UNSUR TABLOSU YENİ ESKİ



HUSUS 2 - Birebir Yönetmeliğin 40 ıncı unsurunun dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, birebir hususa aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir. “(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen bayan hocaların hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen hizmet yaptıkları her ay için 2, erkek muallimlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen vazife yaptıkları her ay için 1 puan eklenir. (5) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yahut idare hizmetini yürüten eğitim kurumu başkanı ve hocaların hizmet puanlarına, bu kapsamda hizmet yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zarurî çalışma yükümlülüğünü tamamlayan hocalardan farz çalışma öngörülen eğitim kurumlarında hizmet yapmaya devam edenler ve farz çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında hizmet yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zarurî çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, farz çalışma öngörülen eğitim kurumlarında hizmet yaptıkları mühletle sonlu olmak ve hizmet yapmakta oldukları hizmet ortamı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her sene için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim talebelerine yönelik olarak, Türkiye Ilmî ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yahut Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal yahut memleketler arası bilim olimpiyatları ve araştırma girişimi yarışlarında ferdi yahut ekip olarak birinci üç noktaya giren yahut mansiyon armağanı alan talebelere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran hocalara; ulusal ölçekte olanlar bakımından 1. radde için 15, 2. kademe için 10, üçüncü kademe yahut mansiyon için 5 hizmet puanı; memleketler arası ölçekte olanlar bakımından bir numara aşama için 30, 2. kademe için 20, üçüncü radde yahut mansiyon için 10 hizmet puanı verilir. (8) Bu fıkrada sasenean yarışlardan yalnızca biri ve bu yarış için durumuna münasip en yüksek puan olmak üzere, ulusal yahut memleketler arası kapsamda düzenlenen ilmî, sanatsal, kültürel yahut sportif yarışlarda ferdî yahut ekip olarak birinci üç noktaya giren yahut mansiyon armağanı alan hocalara; ulusal ölçekte olanlar bakımından 1. radde için 20, 2. aşama için 15, üçüncü nokta yahut mansiyon için 10 hizmet puanı; milletlerarası ölçekte olanlar bakımından bir numara nokta için 35, 2. radde için 25, üçüncü nokta yahut mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Muallimlerden; a) Doktora mezunu olanlara 90, b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, c) Ortaöğretim alan hocalığı tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ç) 2. bir dört senelık yükseköğrenim mezunu olanlara 10, d) Milletlerarası bir hakemli mecmuada makalesi yayımlananlara en ziyade üç makale olmak üzere her bir makale için 5, e) Ulusal bir hakemli mecmuada makalesi yayımlananlara en ziyade üç makale olmak üzere her bir makale için 3, f) En ziyade bir adet olmak üzere muvaffakiyet dokümanı yerlere 3, g) En çokça bir adet olmak üzere üstün muvaffakiyet evrakı meydanlara 4, ğ) En çokça bir adet olmak üzere armağan ortamlara 5, h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15, ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili meydanlara her bir patent tescili için 30, i) Türk Patent ve Marka Kurumundan yararlı model tescili ortamlara her bir yararlı model tescili için 20, j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili sahalara her bir tasarım tescili için 10, hizmet puanı verilir.

(10) Hocalara, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans yahut lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde muvaffakiyet, üstün muvaffakiyet yahut armağan için öngörülen hizmet puanlarından sırf durumuna mütenasip olan en yüksek puan verilir.” (4) Yatılı kesim ortaokullarında vazife yapan hatun hocaların hizmet puanlarına her sene için 12, erkek muallimlerin hizmet puanlarına ise her sene için 6 puan eklenir. (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında hizmet alan başkan ve hocaların hizmet puanlarına, bu kapsamda vazife yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir. (6) Farz çalışma yükümlülüğünü noktasına getirmek üzere zarurî hizmet ortamlarına atanıp zarurî hizmet sahalarında fiilen vazife yapmakta olan muallimlerden bu Yönetmelikte mecburî hizmet ortamları için öngörülen azami çalışma vadelerinin üzerinde vazife yapanların hizmet puanları, hizmet yapmakta oldukları hizmet yeri için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma vadelerinin üzerinde geçen birinci sene için %25, 2. sene için %50, üçüncü ve sonraki senelar için %100 artırılarak belirlenir.