2020 Olimpiyat Oyunları - Tokyo Belediye Meclisi: Maratonun Tokyo'dan başka yerde yapılmasına izin vermeyiz

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda maraton ve diğer uzun mesafe koşu-yürüyüş sporlarının nerede yapılacağı konusu, Japon organizasyon komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasında giderek sertleşen tartışmalara neden oluyor. Gelecek yılki Tokyo Olimpiyatları'nın en önemli etkinliklerinden biri olan maratonun, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tarafından aşırı sıcak hava gerekçesiyle aniden Tokyo'dan 800 kilometre kuzeydeki Sapporo kentine alınmak istenmesi, oyunları düzenlemek için şimdiye kadar hiçbir masraftan kaçınmayan Tokyo Metropol Belediyesi'nin büyük tepkisini çekti. Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip partinin temsilcileri, maratonun Tokyo'dan başka yerde yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, Sapporo'ya taşınmasının maliyetini Tokyoluların karşılamasının da düşünülemeyeceğini belirttiler. Her iki taraftan da peş peşe gelen birbirini suçlayıcı açıklamalar, UOK Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates'un, "Tokyo Belediyesi'nin ısrarı konu edilemez. Karar alındı bile" şeklindeki açıklamasıyla alevlendi.

Geri adım atmayan Tokyo Belediye Başkanı Yuriko Koike ise emrivaki olarak değerlendirilen kararın, esas muhatap olan kendi yönetimine danışılmadan verilmesine karşı çıkarak, "Belki de en son haberdar olan Tokyo Metropol Belediyesi oldu. Nereden çıktığını bilmediğimiz bir karar." dedi. Yer değişkliğinin asıl sebebi Gelen bilgilere göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ani Sapporo kararının gerisinde, geçen ay Katar'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki fiyasko görüntüler var. Başkent Doha'da, gece olmasına karşın 32 derece sıcaklıkta maraton koşmak zorunda kalan 68 kadın atletin neredeyse yarısının, yarışı bitiremeden birer birer ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüntüleri karşısında şok olan Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın, gelecek yılki olimpiyatlarda benzer görüntülerin tekrarlanmaması için maratonun Tokyo'dan alınması kararını verdiği belirtiliyor. Bunun üzerine Tokyo'nun bir hamle yaparak maratonun başlangıç saatini önce sabah 6'ya ve sonra da 5'e çekmeyi teklif ettiği biliniyor. Ancak Bach ve yönetiminin Sapporo konusunda ısrar etmesi karşısında Koike'nin başında bulunduğu ve Belediye Meclisi'ndeki 127 sandalyenin 50'sini elinde bulunduran çoğunluk Tomin First (Öncelik Tokyo Halkı'nın) Partisi'nin kıdemli temsilcileri Hiroşi Yamada ve Taro Şirato, bir basın açıklaması yaparak maratonun taşınması kararını protesto ettiklerini bildirdiler.

Yamada, Sapporo ve Tokyo'nun sabah saatlerindeki sıcaklıklarının neredeyse eşit olduğunu savunup, maratonun Tokyo'da kalması gerektiğini söylerken, kendi de aktif bir maraton koşucusu olan Shirato ise " Her atlet zor koşullara hazır olmalı" diyor. Yazların aşırı sıcak ve özellikle Haziran ayındaki muson yağmurları nedeniyle nemli geçtiği Tokyo'da, maratonun yapılacağı Ağustos ayında sıcaklık sabah 6'dan itibaren 28 dereceyi, nem ise yüzde 82'yi buluyor. Bunu bilen Tokyo Belediyesi, Olimpiyatlar'a bu yönden hazırlık için özel bir çaba sarfediyor. Örneğin, sporcuların rahatlığı için koşulacak yollar 2015'ten itibaren kızılötesi ışınları yansıtan ve ısıdan koruyan özel bir malzemeyle kaplanmaya başlandı. Olimpiyat çalışanları, gönüllüler ve izleyicilerin, gölgesinden yararlanmaları için koşu güzergahı üzerindeki ağaçlar da budanmıyor. Ayrıca bazı binaların klimalı giriş katlarının koşu süresince halka açılması istenecek. Oyunları izlemeye geleceklere önden bilgi verilerek Tokyo'nun yazına hazır olmaları sağlanacak.