2020 onlara müjdeli geldi! İşte pandemide doğan bebekler

Takipçilerine bebek haberi veren birçok isim, pandemide anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Karantinada bebek sevinci yaşayan ünlüleri sizler için derledik.

Karantina bebekleri

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin, ekim ayında dünyaya geldi.

Kobal, doğum sonrası duygularını, "Heyecanlıyız, yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde dile getirdi. Doğuma girdiğini söyleyen İmirzalıoğlu da sevincini, "Her anında Sinem'in yanındaydım" sözleriyle paylaştı.

ASLIHAN DOĞAN TURAN - ARDA TURAN utbolcu Arda Turan ile 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan, temmuz ayında ikinci bebekleri Asil Aslan'ı dünyaya getirdi. Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuştu.

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söyledi: Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı, artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Bundan sonra Hamza'da olduğu gibi Asil'de göstermeme, saklama gibi şeyler yok ama kırkı çıkana kadar nazardan çekiniyoruz. Onun dışında hep buralardayız, görüşürüz.

DİDEM DAYICIOĞLU - NECİP MEMİLİ SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Cumali' karakterini canlandıran ve Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Necip Memili, temmuz ayında baba oldu.

Kızını Asya adını veren Memili, "Baba olduktan sonra çok şey değişiyor insanın hayatında. Çok güzel duygular yaşıyorsunuz. Kız babası olmak çok keyifli bir şey" şeklinde konuştu.

İDİL FIRAT - MERT FIRAT İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kızları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

Fırat çiftinin, bebeklerine Seyhan Mia adını verdikleri öğrenildi.

CANSU TOSUN - ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL 'Çukur'dan geçtiğimiz aylarda bir müjdeli haber daha geldi. 2018'de Cansu Tosun ile evlenen 'Çukur'un 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, yaklaşık beş ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

Köstendil, oğlunu kucağına almadan önce şunları söylemişti: Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler. İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin.

SONER SARIKABADAYI - MADELEIN LOPEZ CAMELO Ekim ayında evlenen Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti, nikahlarından 4 gün sonra oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına aldı.

Sarıkabadayı, oğlunu kucağına aldığı anda yaşadığı duyguyu, "Ağlarken kucağıma verdiler. 'Bana vermeyin. Çok küçük' dedim" sözleriyle anlattı.

CEYDA ATEŞ - BUĞRA TOPLUSOY İki yıl önce iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen oyuncu Ceyda Ateş, ilk bebeğini geçtiğimiz haftalarda kucağına aldı.

Kızına Talya adını veren Ateş, sosyal medya hesabından, "Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız" açıklamasını yaptı.

AYŞECAN TATARİ - EDİP TEPELİ 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari', 2017'de Edip Tepeli ile evlendi.

Kızı Müjgan'ı kucağına alan Tatari, doğum sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle takipçileriyle paylaştı: Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim. Bana hep soruyordunuz ya, 'Korkuyoruz, siz korkmadınız mı?' falan diye. Sancılarım başlayınca kalkıp, müzik açıp, saçlarıma maşa yaptım. (Maşa falan kalmadı tabi, saçlarımın geldiği son hal fotoğrafta. O ayrı bir konu…) Demek istediğim; ilk andan son ana kadar, sancım en şiddetli geldiğinde de, doğum anında da korkuya dair bir his yoktu içimde. Korkmamamın en büyük sebebi, öğrenmiştim süreci ve güvendiğim bir ekibim vardı. Edip’ten hiç bahsetmediğimin farkındayım. Anlatmaya kalksam, haksızlık ederim hikayenin o kısmına…

GÖZDE YILMAZ - ONUR SAYLAK Oyuncu Onur Saylak ile menajer aşkı Gözde Yılmaz, bebekleri Deniz Ali'yi kucaklarına aldı. Saylak, üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı.

EBRU ŞANCI - ALPASLAN ÖZTÜRK 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

Şancı, doğumdan sonra oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı.

İPEK TANRIYAR - MURAT EVLER Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, haziran ayında anne oldu.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi, "Oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" sözleriyle duyurdu.

ROMEE STRIJD - LAURENS VAN LEEUWEN Podyum dünyasının aranılan isimlerinden olan ve Laurens van Leeuwen ile aşk yaşayan 25 yaşındaki Romee Strijd, geçtiğimiz haftalarda anne oldu.

Mint adını verdiği kızını kucağına alan Strijd, mutluluğunu, "Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum" sözleriyle dile getirdi.

ASHLEE SIMPSON - EVAN ROSS Ünlü şarkıcı Jessica Simpson'un kız kardeşi Ashlee Simpson ve eşi Evan Ross, geçtiğimiz haftalarda bebeklerini kucaklarına aldı.