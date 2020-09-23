HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 Ortaokullar ne zaman açılacak? MEB 2020 okul takvimi! Ortaokullar yüz yüze eğitime açılacak mı?

2020 Ortaokullar ne zaman açılacak? MEB 2020 okul takvimi! Ortaokullar yüz yüze eğitime açılacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.09.2020 09:33 | Son Güncelleme

Okulların açılmasıyla birlikte ortaokulların ne zaman açılacağı tartışması başladı. Veliler ve öğrenciler ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime açılması için gün sayıyor. Online olarak eğitimine devam eden ortaokul öğrencileri EBA üzerinden eğitimlerine başladı. Peki ortaokullar için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

2020 Ortaokullar ne zaman açılacak? MEB 2020 okul takvimi! Ortaokullar yüz yüze eğitime açılacak mı?

21 Eylül tarihi itibari ile yüz yüze eğitim sadece 1. sınıf öğrencileri için başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayan okullarda 2+5 formülü uygulanacak. Bu uygulamanın ardından hala EBA üzerinden eğitim alan ortaokul öğrencileri ve veliler ortaokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak araştırıyor. 31 Ağustos tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime açılan okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

2020 ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerinin alındığı okullarda yüz yüze eğitimin değerlendirilmesini yapıldığını, diğer sınıflar için bu değerlendirmeler sonucunda karar alınacağını açıkladı. Yeni vaka sayıları ve koronavirüs salgınının artış hızı ile ortaokulların ne zaman açılacağına dair karar alınacağını söyleyen Bakan Selçuk'tan farklı bir paylaşım gelmedi.

Liseler açılacak mı? Liseler için yüz yüze eğitim tarihi kesinleşti mi? İşte liselerin eğitim takvimi!Liseler açılacak mı? Liseler için yüz yüze eğitim tarihi kesinleşti mi? İşte liselerin eğitim takvimi!

2020 MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler sürekli olarak 2020 MEB takviminde güncelleme olacak mı takibini yapıyor. 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi MEB takvimine göre okulların yüz yüze eğitime açılma tarihi 31 Ağustos 2020 olarak gösterilmiş. 2021'de okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirtildi. MEB tarafından 2020 -2021 eğitim ve öğretim dönemi için farklı güncel bir takvim henüz paylaşılmadı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAMSIZLIK OLURSA NE OLACAK?

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarını okula göndermeyen aileler, yüz yüze eğitimde devamsızlık yapılırsa ne olacak merak ediyordu. Bakan Selçuk ailelerin merak ettiği bu konuya da değinerek; Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır." dedi. Bakan Selçuk çocuğunu okula göndermek istemeyen ailelere, sınıfların Sağlık Bakanlığı önerileriyle hazırlandığını, yüz yüze eğitimlerde eğitim alan çocukların sayısının gruplara bölünerek azaltılacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesajBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
EKPSS erteleniyor mu?
EKPSS erteleniyor mu?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EBA çöktü mü? EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok kalabalık ne demek? EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?
EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav başvuru tarihleri!
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.