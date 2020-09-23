2020 Ortaokullar ne zaman açılacak? MEB 2020 okul takvimi! Ortaokullar yüz yüze eğitime açılacak mı?

21 Eylül tarihi itibari ile yüz yüze eğitim sadece 1. sınıf öğrencileri için başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayan okullarda 2+5 formülü uygulanacak. Bu uygulamanın ardından hala EBA üzerinden eğitim alan ortaokul öğrencileri ve veliler ortaokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak araştırıyor. 31 Ağustos tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime açılan okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

2020 ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerinin alındığı okullarda yüz yüze eğitimin değerlendirilmesini yapıldığını, diğer sınıflar için bu değerlendirmeler sonucunda karar alınacağını açıkladı. Yeni vaka sayıları ve koronavirüs salgınının artış hızı ile ortaokulların ne zaman açılacağına dair karar alınacağını söyleyen Bakan Selçuk'tan farklı bir paylaşım gelmedi.

2020 MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler sürekli olarak 2020 MEB takviminde güncelleme olacak mı takibini yapıyor. 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi MEB takvimine göre okulların yüz yüze eğitime açılma tarihi 31 Ağustos 2020 olarak gösterilmiş. 2021'de okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirtildi. MEB tarafından 2020 -2021 eğitim ve öğretim dönemi için farklı güncel bir takvim henüz paylaşılmadı.